نواعم النصر والجزيرة على لقب كأس سيدات اليد اليوم

المصدر: جوني جبورـــ دبي

يتواجه فريقا النصر والجزيرة، في الثانية من ظهر اليوم، على لقب كأس رئيس الدولة لكرة اليد، بصالة المزهر في دبي.

ويتجدد لقاء الفريقين في أقل من شهرين، إذ تسعى نواعم العميد إلى إكمال ثنائية موسم السيدات، عقب تتويجهن بلقب الدوري العام في فبراير الماضي، فيما تطلبها نواعم «فخر أبوظبي» بطموح الاحتفاظ بلقب الكأس للعام السابع على التوالي.

وتعد بطولة الكأس ثانية وخاتمة بطولات موسم سيدات كرة اليد، عقب بطولة الدوري العام، التي نجحت خلالها سيدات النصر، فبراير الماضي، في حصد لقبهن التاريخي الأول في الدوري، عقب تغلبهن على الجزيرة «31-29».

من جهتها، أكدت مشرفة فريق سيدات اليد في نادي النصر، نسرين بن درويش، جاهزية سيدات العميد لإكمال ثنائية الموسم. وقالت في تصريحات صحافية، إن «المباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، كونها تجمع الفريقين في أقل من شهرين في نهائيات الموسم الحالي، ونحن على ثقة بقدرة الجهاز الفني، بقيادة المدربة السورية خلود صافية، والبوسني إبراهيم جاويش، على وضع الخطة الفنية المناسبة للتعامل مع لاعبات الجزيرة، والسعي للفوز بالمباراة وحصد اللقب».

بدورها، قالت مدربة فريق سيدات الجزيرة، الجزائرية جميلة نائلي، إن: «الفريق أكمل جاهزيته للمباراة، بطموح احتكار الكأس الذي هيمنت عليه لاعبات الفريق على مدار السنوات الست الماضية، ومنذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة».

يذكر أن اتحاد اليد أعلن عن طاقم حكام نهائي كأس السيدات، الذي سيديره كل من الحكمين القاريين خالد جمال، وعلى الطاولة محمد القريش، على أن يتولى علي جعفر مهمة المراقبة الإدارية.