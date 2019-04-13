الشارقة يحتفظ بدرع التفوق في الشطرنج للعام التاسع على التوالي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

احتفظ نادي الشارقة بجائزة درع التفوق العام للرجال للعام التاسع على التوالي، فيما وقع الاختيار على لاعبه الأستاذ الدولي الكبير، سالم عبدالرحمن، لنيل جائزة أفضل لاعب في فئة الرجال للموسم المنقضي.

وكان اتحاد الشطرنج قد احتفى، أول من أمس، بأصحاب الإنجازات لموسم 2018 في حفله السنوي الذي يُقام في ختام الموسم، بحضور الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، ورئيس اتحاد اللعبة الدكتور سرحان المعيني، ومدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، رجائي السويسي، أن «احتفاظ ناديه بلقب الدوري العام للموسم التاسع على التوالي يؤكد جدية العمل الذي يقدمه النادي ليكون في مقدمة الأندية الشطرنجية بالدولة».

وقال في تصريحات صحافية: «نشكر اتحاد الشطرنج على التكريم، ونحن مستمرون في بذل المزيد من الجهود لنحافظ على التميز، ونسهم في تطوير اللعبة لتحقيق المزيد من الإنجازات للعبة على الصعيد الدولي».

وحصل نادي دبي للشطرنج والثقافة على الدرع العام، لفئة الإناث، في وقت اختيرت فيه لاعبة نادي العين للثقافة والشطرنج، وافية درويش، كأفضل لاعبة في فئة السيدات.

ونال لاعب نادي دبي للشطرنج، علي عبدالعزيز، جائزة أفضل لاعب تحت 20 عاماً، ولاعب نادي أبوظبي سلطان الزعابي جائزة أفضل لاعب في فئة تحت 18 عاماً، كما اختير زميله في النادي نفسه عمران الحوسني أفضل لاعب في فئة تحت 16 عاماً.

وظفرت لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة روضة السركال بجائزة أفضل لاعبة في فئة تحت 20 عاماً، فيما نالت لاعبة نادي دبي مريم عيسى جائزة أفضل لاعبة تحت 18 عاماً، وحصلت زميلتها ياسمين علي على جائزة أفضل لاعبة تحت 16 عاماً.

وتم خلال الحفل تكريم الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري العام للرجال والسيدات والفئات العمرية تحت 10 و14 و18 عاماً، إذ حصل نادي دبي للشطرنج والثقافة على المركز الأول في بطولة الدوري العام للرجال، وحل خلفه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ثم نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.

وفي فئة السيدات، حل نادي دبي أولاً، والعين ثانياً، ونادي الفتيات بالشارقة ثالثاً، وفي فئة تحت 18 عاماً و14 و10 سنوات للذكور، سيطر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على المراكز الأولى، في حين حصل نادي العين على لقب فئة تحت 18 عاماً للإناث، بينما ذهب لقب فئة تحت 14 عاماً إلى نادي الشارقة للفتيات، وجاء نادي دبي في المركز الأول لمنافسات تحت 10 سنوات.

وأكد الدكتور سرحان المعيني أن «تكريم الفائزين في احتفالية ختام موسم 2018، وهي احتفالية اعتدنا أن نقيمها سنوياً لتكريم المتميزين والأوائل على مستوى الأندية، وأيضاً تكريم أفضل اللاعبين واللاعبات، إيماناً منا بأن التكريم هو الحافز والدافع لمزيد من الجهد والعطاء خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة».

وقال: «ندرك أن الأندية الشطرنجية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد، ودائماً ما تساعدنا في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بلاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وهدفنا جميعا هو رفع اسم الشطرنج الإماراتي عالياً في كل المحافل والبطولات الخارجية».

وأوضح: «حققنا الكثير من طموحاتنا في الموسم الماضي من خلال الفوز بـ46 ميدالية ملونة في البطولات المختلفة، بجانب فوز روضة السركال ببطولة العالم للناشئين، وصعود سالم عبدالرحمن لبطولة العالم، إضافة إلى المكاسب الأخرى من خلال رفع تصنيف عدد من اللاعبين المواطنين».

رجائي السويسي:

«مستمرون في بذل المزيد من الجهود لنحافظ على التميز ونسهم في تطوير اللعبة».