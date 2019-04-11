مشاركة إماراتية في ملتقى «رياضة أصحاب الهمم تحد وطموح»

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

شارك وفد جمعية أهالي المعاقين ومؤسسات أصحاب الهمم الحكومية والأهلية في الدولة، بالملتقى العلمي الخليجي لأصحاب الهمم في حفل افتتاح أعمال النسخة الـ19 من الملتقى، الذي أقيم بفندق الدبلومات، وبتنظيم الجمعية الخليجية للاعاقة، بالتعاون بينها والمؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، تحت بشعار «رياضة أصحاب الهمم تحد وطموح»، الذي تحتضنه البحرين.

حضر الافتتاح الرئيس الفخري للجمعية الخليجية لذوي العزيمة رئيس المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين، الفريق الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، والمهندس صلاح الموسى رئيس مجلس ادارة الجمعية، ومنى المنصوري عضو مجلس ادارة الجمعية، وماجد عبدالله مرشد العصيمي رئيس الاتحاد الآسيوي البارلمبي، والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، والدكتور مروان عبدالمجيد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي عجمان لأصحاب الهمم، وعدد من الشخصيات والفعاليات المجتمعية.