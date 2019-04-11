شطرنج العين يختتم مشاركته في «آسيوية الشباب»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، بطولة آسيا للشباب للشطرنج في العاصمة السيريلانكية كولومبو، التي استمرت من الأول إلى 10 الجاري بمشاركة واسعة، وسجل نادي العين للثقافة والشطرنج حضوراً قوياً بمشاركة ثمانية من لاعبيه في مسابقة الأندية، هم: علي حمدان الشريفي وحارب الشامسي وعائشة ناصر الشامسي، وأمل الشامسي واليازية الخروصي وموزة الشامسي، وزينب المعمري وحمد الشامسي، إضافة إلى لاعبة النادي وافية المعمري التي شاركت ضمن منتخب الإمارات.

من جانبه، أكد نائب رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج رئيس البعثة، محمد أمين الزرعوني، أن هدفهم من المشاركة هو رفع المستويات الفنية للاعبين بالاحتكاك بمدارس شطرنجية متنوعة، وأضاف: «قارة آسيا بها تنوع شطرنجي رائع ومحفز، لذلك جاءت المشاركة كفرصة ثمينة للاعبينا للتعرف إلى التطور الذي حدث في اللعبة، خصوصاً أن القارة بها عدد معتبر من الدول التي تطورت كثيراً في لعبة الشطرنج، أمثال الصين والهند وسيريلانكا ومنغوليا، بجانب توفير فرص الاحتكاك القوية».