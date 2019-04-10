محمد الخديم: مواجهة الفجيرة ودبا الفجيرة صعبة على الفريقين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة محمد الخديم بانه تم معالجة الاخطاء التي ارتكبها الفريق في المباراة الماضية امام شباب الاهلي وذلك ضمن استعداداته لخوض المباراة القادمة امام الفجيرة ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الخليج العربي مساء بعد غد الجمعة، ووصف الخديم المباراة بأنها من المباريات المهمة، متوقعا مواجهة صعبة على الفريقين داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة التركيز العالي للخروج بنتيجة إيجابية، وتابع: تم معالجة الاخطاء والعمل على تطوير المنظومة الدفاعية، معبرا عن رضاه للمردود الفني للمهاجمين مشيوا الى انه في بعض الأحيان يفتقد اللاعبون للمسة الأخيرة

وأكد الخديم بأنه اعد الفريق بشكل جيد وان عليهم ان يستمتعوا بالمباراة وان تكون الروح الجماعية والقتالية موجودة في اللعب.

يذكر ان رصيد الفجيرة 14 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما رصيد دبا الفجيرة 8 نقاط بالمركز الاخير.