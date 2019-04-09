تأجيل الإعلان عن برنامج إعداد المنتخب بسبب مواعيد قرعة مونديال 2022

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة عبد الله ناصر الجنيبي تأجيل الإعلان عن برنامج إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات الخارجية المقبلة في مقدمتها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب تأجيل موعد إجراء القرعة من أبريل الجاري الى يوليو المقبل.

وأكد عبد الله الجنيبي في تصريحات صحافية أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها برنامج المنتخبات الوطنية للمرحلة القادمة في مقدمتها المنتخب الأول، مشيرا الى أن تأجيل موعد القرعة الى يوليو المقبل تسبب في عدم وضوج الرؤية بالنسبة لبرنامج إعداد المنتخب، مؤكدا أن اللجنة تنتظر إجراء القرعة التي على ضوئها سيتم وضع برنامج الإعداد للمنتخب، لافتا الى أنه سيتم إقامة ورشة عمل فنية للأندية مع لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة نهاية الشهر الجاري تتضمن مناقشة معسكرات المنتخبات الوطنية

وأشار عبد الله الجنيبي الى أن اللجنة ناقشت أيضا خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لمدة 10 سنوات حتى 2030 تهدف لتطوير المنتخبات الوطنية تتضمن زيادة عدد اللاعبين المحليين المسجلين في اتحاد الكرة الذين يبلغ عددهم حاليا 7000 الاف لاعب وكذلك زيادة عدد اللاعبين الممارسين للعبة في الدولة الذين يبلغ عددهم حاليا 150 الف ممارس من جنسيات مختلفة فضلا عن اطلاق دوري للجامعات وآخر للمناطق بجانب الاهتمام بالمدربين الوطنيين ، مشيرا الى أن هذه المقترحات سيتم عرضها على اتحاد الكرة لاعتمادها تمهيدا للبدء في تنفيذها.