حمدان بن محمد يشهد «رمــوز اللقايا» لأبناء القبائل في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم الثالث لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيم 50 شوطاً بواقع 30 شوطاً في الفترة الصباحية، و20 شوطاً في الفترة المسائية.

- شهد اليوم الثالث لمهرجان ختامي المرموم 30 شوطاً في الفترة الصباحية، و20 شوطاً في الفترة المسائية.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رموز لقايا أبناء القبائل على كأس مكتوم بن راشد آل مكتوم، إذ فاز بالكأس المخصص للبكار المفتوح، المطية «بهرجة» المملوكة إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي مسجلة زمناً قدره 7:23:5 دقائق، وفاز بجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فاز بالكأس المخصص للبكار المحليات «الذيبة» المملوكة إلى محمد سلطان مطر مرخان الكتبي مسجلة زمناً قدره 7:31:0 دقائق، وحصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

وشهد السباقات الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز، كما تابع السباقات الشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

وفي منافسات الجعدان، فاز «مطفي» المملوك إلى حمدان غافل مشمل الجحافي بلقب الشوط الثالث المخصص للجعدان المفتوح مسجلاً زمناً قدره 7:15:2 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم، بينما فاز «ملبوس» المملوك إلى سالم عبدالله المتفيج الكتبي بلقب الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات مسجلاً زمناً قدره 7:20:0 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

وفي مسابقات الإنتاج، فاز بلقب الشوط الخامس المخصص للبكار المفتوح، المطية «محذرة» المملوكة إلى حمد عبيد بالحلوس العامري مسجلة زمناً قدره 7:22:7 دقائق، وحصلت على كأس الإنتاج المفتوح وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما فاز بالشوط السادس وكأس الجعدان المفتوح، «مشهد» المملوك إلى عبيد سعيد منانه الكتبي مسجلاً زمناً قدره 7:22:1 دقائق، وحصل على بندقية وجائزة مالية قدرها 400 ألف درهم.

في المقابل شهدت الأشواط التي يحصل الفائزون بها على جوائز عبارة عن سيارات، إثارة كبيرة، إذ فازت بلقب الشوط السابع المخصص للبكار المحليات «هتان» المملوكة إلى أحمد سلطان بالرشيد السويدي مسجلة زمناً قدره 7:23:3 دقائق، بينما حسمت «حربة» المملوكة إلى محسن محمد محسن آل فطيح اليامي لقب الشوط الثامن المخصص للبكار المهجنات مسجلة زمناً قدره 7:25:3 دقائق، وفاز بلقب الشوط التاسع المخصص للجعدان المحليات «مرموق» المملوك إلى خليل راشد علي الشامسي مسجلاً زمناً قدره 7:23:3 دقائق، وتألق «مهدئ» المملوك إلى مسعود سعيد غصنه العامري في الشوط العاشر المخصص للجعدان المهجنات وفاز بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 7:26:5 دقائق.

وفي الشوط الـ11 المخصص للبكار المحليات فازت «مياسة» المملوكة إلى مسعود سعيد سالم غصنه بالمركز الأول مسجلة زمناً قدره 7:29:2 دقائق، كما احتلت «جلنار» المملوكة إلى أحمد سلطان بالرشيد السويدي المركز الأول في الشوط الـ12 المخصص للبكار المهجنات مسجلة زمناً قدره 7:27:8، وشهد الشوط الـ13 المخصص للجعدان المحليات فوز «زيدان» المملوك إلى أحمد سعيد سالم السبوسي بالمركز الأول مسجلاً زمناً قدره 7:27:7 دقائق، وفاز بالشوط الـ14 المخصص للجعدان المهجنات «متعب» المملوك إلى أحمد عمهي حميد المنصوري مسجلاً زمناً قدره 7:24:9 دقائق.