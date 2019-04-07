رياضيون: عدم تجديد العقد والعروض أثرا نفسياً في هدّاف الشارقة سواريز

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أصبح محترف وهداف فريق الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز، يشكل علامة استفهام في خط هجوم الشارقة، بعد أن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، لدرجة أنه لم يسجل سوى هدف واحد في الدور الثاني، كما أن هجوم الفريق لم يسجل أي هدف في مباراة الجولة 19 أمام عجمان، بعد أن تعادل سلباً، وهذا يحدث للمرة الأولى هذا الموسم بالنسبة للملك.

ورأى رياضيون في حديث لـ«الإمارات اليوم»، أن الحديث الدائر في وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلامياً في الفترة الأخيرة، عن عروض للاعب من أندية كبيرة محلية وخارجية، وكذلك مسألة عدم الحسم في تجديد عقده أثرا سلباً في مستواه.

وسجل سواريز حتى الآن 16 هدفاً، منها سبعة في الجولات الخمس الأولى، ونافس بقوة على لقب الهداف، لكن آخر هدف له كان في الجولة 16 أمام شباب الأهلي، مقارنة بـ15 هدفاً في الدور الأول. ويعتبر سواريز إلى جانب زميليه البرازيلي كورنادو، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز أخطر ثلاثي هذا الموسم، وأسهموا بشكل كبير في تصدر الشارقة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي والعين، وبات يقترب أكثر من الدرع مع تبقي سبع جولات فقط.

وأكد رياضيون: سواريز من اللاعبين الذين يعول عليهم الشارقة كثيراً في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، لكن عليه الابتعاد عن أي أمور قد تفقده تركيزه خلال المباريات، سواء مسألة تجديد عقده مع ناديه، أو العروض الخارجية.

وقال مدرب الوصل السابق حسن محمد بولو: سواريز لاعب مقاتل، ويلعب بعقلية المحترف، وكل الأجانب في صفوف الشارقة قدموا موسماً مميزاً.

وأضاف «سواريز ليس لاعباً صغيراً، ويعرف ماذا يريد، وهو يدرك تماماً أن تقديمه لمستوى فني مميز يجعله محط الأنظار، ويرفع من قيمته الفنية، لذلك فإنه يتعامل مع أي مباراة بعقلية المحترف».

ورأى عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق حسن طالب المري، أن مسألة عدم تجديد اللاعب عقده مع ناديه تؤثر بشكل كبير في مستواه، مشدداً على أنه ليس هناك خلاف على أن سواريز شكل وجوده إضافة كبيرة للشارقة، معتبراً أن هناك أسباباً أخرى يمكن أن تكون أدت إلى تراجع أهدافه، بينها أن الأندية المنافسة بدأت تعرف قيمته كهداف، وتركز عليه كثيراً، ما يصعب من مهمته بخلاف الدور الأول.

من جهته أكد الدولي السابق بدر أحمد، أن موضوع عدم تجديد عقد سواريز، والعروض، قد يكون لهما تأثير في اللاعب بعدم استقراره النفسي، ما انعكس بالتالي على مستواه.

يذكر أن الشارقة يقدم موسماً استثنائياً، وتهيأت الظروف بشكل مناسب لسواريز للتألق، كون كل اللاعبين الآخرين كانوا متألقين بشكل كبير.

وكشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن تعثر تجديد عقد اللاعب مع الشارقة يعود إلى مغالاة اللاعب في مطالبه المالية من أجل الاستمرار مع الملك.

سجل سواريز 16 هدفاً حتى الآن في دوري الخليج العربي، 15 منها كانت في الدور الأول.

سواريز في سطور

■مواليد 22 أكتوبر 1986.

■يلعب في وظيفة المهاجم.

■انضم للشارقة في 2017 قادماً من صفوف نادي قيصر سبورت التركي.

■حصل على جائزة الهداف من قبل لجنة دوري المحترفين بعد تسجيله «سوبر هاتريك» في مباراة واحدة.

■سجل حتى الآن 16 هدفاً في الدوري في 19 مباراة.