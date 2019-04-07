«المحترفين» تنسق مع وزارة الداخلية بشأن أمن الملاعب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة دوري المحترفين اجتماعات تنسيقية مع لجنة أمن الملاعب في وزارة الداخلية والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بهدف إيجاد وسائل مبتكرة لمواد التشجيع، وتوحيد الإجراءات التي يتم تطبيقها في الملاعب، تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

تم خلال الاجتماعات المذكورة مناقشة إيجابيات وسلبيات آلية التنفيذ الحالية، والبرامج المقترحة لتطويرها مستقبلاً، من حيث تعديل ما يلزم من لوائح، وتدريب العاملين في مجال أمن الملاعب وغيرهما. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دورية مع لجنة أمن الملاعب.

وخاطبت لجنة دوري المحترفين ضباط الارتباط في الأندية المحترفة لمعرفة احتياجات الجماهير، وذلك لرفع توصية للجهات المعنية بالمقترحات الممكن تطبيقها.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للجنة وليد الحوسني، في تصريحات صحافية أن اللجنة حريصة على مراجعة اللوائح التنظيمية لكل المسابقات، وجاء عقد الاجتماع مع المؤسسات الأمنية المعنية لبحث الجانب الأمني في المباريات المرتبط بالتشجيع.

وقال «تم الاتفاق على إطلاق حملة تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وزيارات المدارس لتثقيف الجمهور بمواد قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية»، مضيفاً «الاجتماعات الدورية مع لجنة أمن الملاعب ستسهم في مناقشة التحديات، ورفع المقترحات المبتكرة التي من شأنها إثراء المباريات، وتقديم صورة التشجيع الحضاري في دولة الإمارات».