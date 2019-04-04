«سلة الاتحاد» حائرة بين شهر رمضان وبداية الموسم المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف أمين عام اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن خيارين لموعد إقامة بطولة الاتحاد للاعبين المواطنين، خاتمة بطولات موسم مرحلة الرجال، إما إقامتها في شهر رمضان المبارك، أو نقلها إلى بداية موسم 2019-2020.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم» إن «الحرص على منح ممثلي الدولة في بطولة الأندية الخليجية المقبلة، فريقي الشارقة وشباب الأهلي، فرصة الحصول على فترة إعداد مبكرة قبيل ضربة البداية في (خليجي البحرين)، المقامة من 20 إلى 27 الجاري، كان وراء فكرة إقامة خاتمة بطولات الموسم المحلي لمرحلة الرجال (كأس الاتحاد) مع بداية شهر رمضان الفضيل، الذي يستهل مطلع مايو المقبل، إلا أن التعديلات الأخيرة للاتحاد الآسيوي يمكن لها أن تدفع بكأس الاتحاد إلى موعد جديد مع بداية الموسم الجديد، خصوصاً أنه في حال فوز فريق إماراتي بالبطولة الخليجية، سيشارك في بطولة غرب آسيا المؤهلة لبطولة الأندية الآسيوية، سبتمبر المقبل». وأضاف: «ثقتنا كبيرة بقدرة ممثلي الدولة على الحفاظ على زعامة السلة الخليجية لعام خامس على التوالي، خصوصاً أن الشارقة المدافع عن لقبه، يمثل امتداداً لثلاثة ألقاب لفريق شباب الأهلي، التي حققها بين عامي 2015 و2017، وفي حال نجاح أي من الفريقين في الفوز ببطولة البحرين، فإنه سيدخل مباشرة بطولة غرب آسيا بفرصة سانحة للتأهل إلى بطولة آسيا، التي تمنح فرق المقدمة فرصة التأهل للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم».