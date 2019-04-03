«الدار العقارية» راعياً رسمياً للأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت الدار العقارية ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية بينهما، ليتم إعلان الدار راعياً رسمياً لمؤسسة الاولمبياد الخاص، حيث تم توقيع الاتفاقية في مقر شركة الدار بأبوظبي بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للدار العقارية طلال الذيابي، والمدير التنفيذي للاولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، بحضور عدد من المسؤولين واللاعبين.

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة باستمرار حركة الاولمبياد الخاص المعنية بأصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، وحمل إرث الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص (أبوظبي 2019)، ليستمر في كل إمارات ومناطق الدولة، لما له من أهمية كبرى في خلق مجتمع متجانس.

وتأتي الشراكة مع الدار العقارية لترعى مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على المدى البعيد في جوانب لوجستية عدة، وأخرى متعددة، إيماناً بأهمية دعم المؤسسات التي تسهم بشكل مباشر في تغيير حياة الأفراد بشكل إيجابي وفعال، وهو الدور الذي يقوم به الاولمبياد الخاص الإماراتي من خلال برامجه الرياضية والمجتمعية المتعددة والمتماشية مع حركة الأولمبياد الخاص الدولية.

وقالت شما المزروعي: نتوجه بالشكر والامتنان الجزيل لمؤسسة الدار العقارية على رعايتهم الكريمة لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تعكس مدى وعيهم بأهمية دعم قطاع أصحاب الهمم في الدولة لما له من تأثير مباشر في تنمية المجتمع، وخلق بيئة شاملة دامجة للجميع بشكل فعال.

وأضافت: «نسعى اليوم إلى استكمال مسيرة (أبوظبي 2019) من خلال برامج رياضية وقيادية نستهدف فيها أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، لنستمر في رحلة الدمج الشامل الذي أرى أنه قطع شوطاً كبيراً من خلال استضافة الإمارات للألعاب العالمية لأول مرة في تاريخ المنطقة، وقد غيرت الكثير في المجتمع الإماراتي والعربي ككل».

- المزروعي أكدت أن الأولمبياد الخاص الإماراتي يستكمل مسيرة «أبوظبي 2019» من خلال برامج رياضية وقيادية.