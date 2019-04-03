«عمومية السلة» تبقي على الأجنبي الثاني وتخفض رسوم تسجيل المقيمين ومواليد الدولة

المصدر: جوني جبور - دبي

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة ستة قرارات من أصل 115 مقترحاً تقدمت بها الأندية الـ17 المنضوية تحت مظلة الاتحاد، وتم تأجيل النقاش حول 109 مقترحات لعرضها على الأجهزة الفنية ومراجعتها مع فنيي ومدربي الأندية. وكان الأبرز في الاجتماع الإبقاء على اللاعب الأجنبي الثاني دون تغيير، وتخفيض رسوم تسجيل مواليد الدولة والمقيمين.

وناقش المجتمعون الخارطة الزمنية للموسم المقبل، في ظل التغييرات الأخيرة التي فرضها الاتحادان الدولي والآسيوي على نظام البطولات القارية والمتأهلين إليها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مقر الاتحاد بدبي، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، وممثل الهيئة العامة للرياضة أحمد العبدولي، وأعضاء مجلس الاتحاد، وممثلو الأندية في كل المراحل السنية.

وصوتت الجمعية على ستة مقترحات، حيث تم الاتفاق على إبقاء اللاعب الاجنبي الثاني دون تغيير، حيث كان هناك اقتراح بلاعب واحد فقط، وكذلك استمرار حرية التعاقد للاعبين الذين بلغوا سن الـ30 فما فوق.

واعتمدت إلغاء مدة الإقامة لتسجيل فئة المقيمين في الدولة، بحيث يمكن تسجيل اللاعب بمجرد توافر إقامة سارية المفعول بغض النظر عن مدتها شريطة أن يترافق مع ضوابط تمنع التلاعب وتحقق العدالة والشفافية، من أبرزها إرفاق تسجيل اللاعب برسالة عدم ممانعة من ناديه أو اتحاد البلد الذي ينتمي إليه. واعتمدت أيضاً الاستقرار على بقاء مرحلة الشباب في المسابقات المحلية كمرحلة أساسية مهمة ورافدة لفرق الرجال.

وتم أيضاً تخفيض رسوم إعادة تسجيل المقيمين ومواليد الدولة والأجانب أسوة باتحادي اليد والطائرة. ورفضت الجمعية مقترح خفض قائمة تسجيل المواطنين، ليتم الإبقاء على تسجيل 15 لاعباً.

في جانب آخر أكمل الظفرة والجزيرة عقد الفرق المتأهلة لمسابقة كأس رئيس الدولة، أول من أمس، بعد فوز الظفرة على الشارقة «91-84»، والجزيرة على الوحدة «81-76».

القرارات الستة

1ـ إلغاء مدة الإقامة لتسجيل المقيمين مع وضع ضوابط لذلك.

2ـ عدم إلغاء مرحلة الشباب بالمسابقات المحلية.

3ـ تخفيض رسوم إعادة تسجيل المقيمين ومواليد الدولة والأجانب.

4ـ الاستمرار بلائحة 15 لاعباً من المواطنين في فرق الرجال.

5ـ الإبقاء على اللاعب الأجنبي الثاني.

6ـ الاستمرار في تطبيق لائحة حرية انتقال اللاعبين فوق 30 سنة.