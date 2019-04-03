«الشارقة الرياضي» يبحث تعزيز معايير الأمن والصحة والسلامة بالملاعب والمنشآت الرياضية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بحث مجلس الشارقة الرياضي، أمس، مع ممثلي القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الوقاية والسلامة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، تعزيز أمن وسلامة المنشآت الرياضية، من أجل سلامة اللاعبين والرياضيين والمنشآت بشكل عام، وتفادي المخاطر والعمل على استدامة المنشآت في الشارقة.

ضم الاجتماع: الأمين العام للمجلس، عيسى هلال الحزامي، ومدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية، العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور، والعقيد عاشور سبيت بن عاشور، والمقدم عبدالرحمن بن محمد النعيمي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والرائد عماد علي المرشدي من الإدارة العامة للدفاع المدني، والمهندس ماجد عبدالعزيز الخميري، والمهندس مصعب الأمين من هيئة الوقاية والسلامة، والمهندس محمد عبدالله لوتاه من دائرة الأشغال العامة، والمهندس محمد طارق من قسم المنشآت الرياضية، ورئيس قسم العلاقات العامة بالمجلس إبراهيم سيف.

وقال عيسى هلال الحزامي إن هذا الاجتماع يأتي ضمن أهداف المجلس الاستراتيجية، للتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات في الإمارة الباسمة، لتقديم كل الدعم اللازم للأندية والمنشآت الرياضية والرياضيين، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف: «نحن في مجلس الشارقة الرياضي حريصون على توفير أقصى معايير السلامة، في جميع المنشآت والأندية الرياضية بالإمارة، وسلامة الجميع في هذه المنشآت من الأولويات، وتوفير الرعاية الكاملة لهم، حيث يعمل المجلس - عبر إدارة الخدمات المساندة - قسم المنشآت الرياضية - على الاهتمام ومتابعة كل المعايير الخاصة بضمان الحفاظ على سلامة الجميع أو المنشأة، بجانب التوجيه بعمل خطة إخلاء احترازية مرتين على الأقل في العام، والتأكد من توافر كل ما يخص سلامة الرياضيين على مستوى كل الألعاب».

يهدف مجلس

الشارقة الرياضي

إلى توفير أقصى

معايير السلامة،

في جميع المنشآت

والأندية الرياضية.