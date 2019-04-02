نهائي مبكر بين العين وبني ياس في «بلاي أوف» الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل فريق العين في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، على الصالة البنفسجية في استاد خليفة بن زايد ضيفه فريق بني ياس، ضمن ذهاب «البلاي أوف» للدوري العام للرجال للكرة الطائرة، وذلك في نهائي مبكر بين الفريقين، بعد أن كان «السماوي» توّج باللقب على حساب «الزعيم» في الموسم الماضي، وهو ما يجعل من مباراة اليوم فرصة لأصحاب الأرض لردّ الدين ووضع قدم في المباراة النهائية قبل خوض مباراة الإياب.

وفي المواجهة الثانية التي تقام في التوقيت نفسه يستقبل فريق الجزيرة ضيفه شباب الأهلي في أبوظبي في لقاء لا يقل إثارة عن المواجهة الأولى، إذ يسعى طرفا المباراة لتحقيق الفوز قبل خوض لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر.

يذكر أن العين كان قد أنهى المرحلة الأولى من المسابقة في المركز الأول برصيد 46 نقطة، وجاء فريق الجزيرة ثانياً برصيد 42 نقطة، وشباب الأهلي - دبي ثالثاً برصيد 41 نقطة، فيما لحق بني ياس بركب المتأهلين بصعوبة بالغة، بعد منافسة قوية مع النصر، بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن «العميد».