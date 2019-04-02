الجزيرة يفتقد 3 لاعبين أمام العين

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير الفني لفرق الكرة بنادي الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوج، أن الفريق سيفتقد ثلاثة من لاعبيه الأساسيين في مباراة العين التي تقام غداً، على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ19 لمنافسات دوري الخليج العربي.

وقال داميان في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بمقر تدريب الفريق بقصر الإمارات «نفتقد ثلاثة لاعبين في مباراة العين غداً الأربعاء، هم قلب الدفاع فارس جمعة الذي سيغيب للإيقاف والإصابة معاً، والمحترف البرازيلي ليوناردو دي بيريرا للإيقاف أيضاً، وسلطان الشامسي للإصابة».

وأضاف «سيعود إلى الفريق في هذه المباراة لاعب الوسط عبدالله رمضان، بعد انتهاء إيقافه الذي حرمه من المشاركة في مباراة الشارقة بالجولة الأخيرة».

وقال «نخوض مباراة العين بأمل تحقيق الفوز واستعادة الثقة بعد الخسارة الأخيرة أمام الشارقة التي أبعدت الفريق عن المنافسة على بطولة الدوري، ونسعى للفوز ليس على العين فقط، بل في جميع مبارياتنا المقبلة، حتى ننافس على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل».

وأشار داميان إلى أنه تحدث مع لاعبي الفريق عن الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مباراة الشارقة وأدت إلى خسارة اللقاء، مؤكداً أنه طالبهم بتلافيها، وعدم تكرارها في مباراة العين، من أجل تحقيق الفوز، خصوصاً أن المباراة ستكون أمام منافس قوي يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل التمسك بفرصته في المنافسة على الفوز بلقب الدوري.

من جانب آخر، قال قلب دفاع الفريق فارس جمعة لـ«الإمارات اليوم» إنه سيجري اليوم أشعة على قدمه، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الشارقة الأخيرة، لتحديد مدة العلاج والغياب عن التدريبات.