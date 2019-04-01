16 لاعباً صاعداً من الشارقة يقضون معايشة في مان سيتي

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كرّم فريق الشارقة تحت 16 سنة بالنادي، بتوجيه الدعوة إليه لقضاء فترة معايشة بالنادي بمدينة مانشستر لمدة أربعة أيام، وذلك لـ16 لاعباً ومدربين اثنين، تقديراً لفوز الفريق بلقب البطولة الودية، التي نظّمها نادي مانشستر سيتي أخيراً، على أن يتم لاحقاً تحديد الوقت المناسب بالتنسيق بين الناديين.

وكان صغار فريق الشارقة قد فازوا بالبطولة الودية التي نظمها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في أبوظبي، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق أكاديمية دبي 4-2، حيث سجل سلطان الحمادي هدفين، وهدف لعبدالله عمر وراشد العبيدلي. وكان فريق الشارقة قد قدم مباريات قوية خلال البطولة، ولفت أنظار المراقبين بالأداء الجاد والمسؤول من قبل اللاعبين، وانضباطهم داخل الملعب وخارجه، بقيادة المدرب دانييل بيترو هوزا، وبإشراف إداري الفريق حميد عيون، وتوجوا هذا الظهور المشرف بالفوز باللقب، والحصول على فرصة معايشة في نادي مانشستر سيتي.

يذكر أن المدرب جمعة ربيع هو المشرف الفني على فرق المراحل السنية في نادي الشارقة، بينما يشغل عضو مجلس الإدارة رضا عباس منصب المشرف على الأكاديمية والمراحل السنية، بمساعدة فيصل العوضي المسؤول الإداري عن فرق المراحل السنية بالنادي.