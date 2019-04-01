«ثندر سنو».. ثالث أعظم جواد في التاريخ

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع «بوست رايسنغ» البريطاني المختص في عالم سباقات الخيل، عن أن نجاح الجواد «ثندر سنو» في حصد لقبي نسختي 2018 و2019 من «كأس دبي العالمي»، أغنى وأقوى أشواط سباقات الخيل على الساحة العالمية، كان وراء تقدم الجواد، البالغ من العمر خمس سنوات، إلى المرتبة الثالثة ضمن قائمة أعظم الجياد في التاريخ المعاصر من حيث فوزها بأقوى وأعتى الأشواط التي تتمتع بجوائز مالية ضخمة.

وقادت جائزة الـ7.2 ملايين دولار، التي خصصت للمركز الأول لشوط «كأس دبي العالمي» 2019، الجواد «ثندر سنو» لتعزيز رصيده من الجوائز المالية التي حققها على مدار انتصاراته الثمانية في مشاركاته الـ23 في عالم السباقات، لتصل إلى 12 مليوناً و577 ألفاً و312 جنيهاً إسترلينياً، متأخراً بفارق 642 ألفاً و404 جنيهات إسترلينية عن صاحب المركز الثاني الجواد «وينكس»، والأسطورة «آروغيت» الذي أهدى السعودية لقبها الأول تاريخياً بكأس دبي العالمي في عام 2017 الذي يتصدر القائمة (13 مليوناً و622 ألفاً و542 جنيهاً إسترلينياً).

وتفوّق «ثندر سنو» في القائمة على أساطير وأسماء خيول سطع نجمها في عالم السباقات، ومن أبرزها الأسطورة الأميركية «كاليفورنيا كروم».

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بن سرور يحقّق لقبه التاسع

أهدى الجواد «ثندر سنو» المدرب الوطني سعيد بن سرور اللقب التاسع تاريخياً في كأس دبي العالمي في إنجازٍ غير مسبوق، خصوصاً أن بن سرور يتفوق بفارق كبير عن ثاني أكثر المدربين فوزاً بالكأس عبر الأميركي الشهير بوب بافرت، الذي احتفل في نسخة 2017 باللقب الثالث في الكأس مع الجواد الأسطورة «آروغيت».

سوميلون: «كأس دبي» حلم يصبو لتحقيقه كل فرسان العالم

أكّد الفارس البلجيكي كريستوف سوميلون الذي تولى، أول من أمس، وللعام الثاني على التوالي، قيادة الجواد «ثندر سنو» لتحقيق الفوز «بكأس دبي العالمي» في إنجازٍ غير مسبوق للفارس والجواد بتاريخ الكأس، أن حصد الكأس حلم يصبو إليه جميع الفرسان، فكيف النجاح في تحقيق الثنائية على التوالي مع الجواد ذاته؟.

وقال سوميلون لـ«الإمارات اليوم»، إن «المسيرة الاحترافية لجميع فرسان العالم لا يمكن أن تكتمل بالصورة المثلى دون أن تتوّج بالفوز بكأس دبي العالمي الذي يعد الأشهر على الساحة الدولية، لأنجح العام الماضي في تحويل حلمي إلى حقيقة مع الجواد (ثندر سنو)، إلا أنني لم أكن لأتخيل أن هذا الحلم هو مجرد بداية لحلم أعظم بأن أنجح مجدداً مع الجواد ذاته في تحقيق الثنائية على التوالي».

وأضاف: «بنظرة تحليلية لمدى أهمية الإنجاز، نجد أن التألق في الانتصار بكأس دبي العالمي يكسب الفارس شعبية واسعة، فكيف إذا استطاع الفارس والجواد ذاتيهما تكرار الفوز، فهذا إنجاز غير مسبوق».

وأشار سوميلون الى أن إنجاز الثنائية سيكلفه التخلي عن الجائزة المالية، وقال مازحاً: «يبدو أني سأمتثل للحوار الذي سبق لي أن دخلت به مع المدرب سعيد بن سرور حول فرص الفوز وتكرار الإنجاز والثنائية، حين قلت له ممازحاً بأنني على استعداد للتخلي عن الجائزة المالية في حال نجحنا في تكرار الأمر وتحقيق هذا الإنجاز».

واختتم: «لم يسبق بتاريخي قيادة جواد بمثل القدرات التي يتمتع بها (ثندر سنو)، والتي أكدها في مدى الاستجابة في الأمتار الأخيرة، والنجاح في عودة الانطلاق وقلب التأخر إلى انتصار باهر».

الإمارات ترفع رصيدها إلى 85 انتصاراً

شهدت الأمسية الـ24 من كأس دبي العالمي التي أسدل الستار عليها أول من أمس، وبلغ إجمالي جوائزها 35 مليون دولار أميركي، تألقاً لافتاً لخيول الإمارات، بحصدها خمسة ألقاب من أصل الأشواط التسعة، خصوصاً أن الألقاب الخمسة، جاءت لتؤكد الهيمنة التاريخية لخيول الدولة على ألقاب الأمسية الأغلى في سباقات الخيل العالمي منذ انطلاقها في عام 1996، بعد أن رفعت الإمارات رصيدها إلى الانتصار الـ85، مقارنة بخيول الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت بالمركز الثاني برصيد 27 انتصاراً، وخيول جنوب إفريقيا التي حلت بالمركز الثالث برصيد 16 سباقاً.

وجاء أول الانتصارات الإماراتية، مع الجواد «إيه إف ماهر» لخالد النابودة، بفوز الجواد بالشوط الافتتاحي «كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب1» لمسافة 2000 متر رملي، وبلغ إجمالي جوائزه مليون دولار، قبل أن يحمل الشوط الثالث أول انتصارات فريق «غودولفين» بفوز الجواد «كروس كاونتر»، بإشراف شارلي آبلبي بلقب «كأس دبي الذهبي» الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 3200 متر، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» بجوائز بلغت 1.5 مليون دولار، ولتواصل نجاحات الإسطبل الأزرق مع الجواد «بلو بوينت»، بإشراف شارلي آبلبي، عقب الفوز بالشوط الرابع «القوز للسرعة» الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» لمسافة 1200 متر عشبي بجوائز بلغت مليونَي دولار، قبل أن يكمل مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، الهاتريك بفوز الجواد «أولد بيرشان» بالشوط الثامن «دبي شيماء كلاسيك» الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب1» لمسافة 2410 متر عشبي بجوائز بلغت ستة ملايين دولار، وليسدل الستار بالإنجاز التاريخي لـ«ثندر سنو».

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مليوناً و577 ألفاً و312 جنيهاً إسترلينياً حصدها «ثندر سنو» خلال مسيرته حتى الآن.

«ثندر سنو» تفوّق على أساطير وأسماء خيول سطع نجمها في عالم السباقات.

أفضل 10 خيول في التاريخ حصداً للجوائز المالية

1ـ الجواد آروغيت: 13.62 مليون جنيه إسترليني.

2ـ الجواد وينكس: 13.21 مليون جنيه إسترليني.

3ـ الجواد ثندر سنو: 12.57 مليون جنيه إسترليني.

4ـ الجواد غن رنير: 12.23 مليون جنيه إسترليني.

5ـ الجواد غينتلدونا: 12.22 مليون جنيه إسترليني.

6ـ الجواد آورفيفير: 12.18 مليون جنيه إسترليني.

7ـ الجواد كيتاسان بلاك: 11.45 مليون جنيه إسترليني.

8ـ الفرس بوينا فيستا: 10.26 ملايين جنيه إسترليني.

9ـ غودل شيب: 9.75 ملايين جنيه إسترليني.

10ـ كاليفورنيا كروم: 9.65 ملايين جنيه إسترليني.

إنجازات سعيد بن سرور في كأس دبي العالمي

1ـ نسخة 1999 مع الجواد «المتوكل»، المملوك

لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

2ـ نسخة 2000 مع الجواد الأسطوري «دبي ميلينيوم» المملوك لغودولفين.

3ـ نسخة 2002 مع الجواد «ستريت كراي» المملوك لغودولفين.

4ـ نسخة 2003 مع الجواد «مون بالاد» المملوك لغودولفين.

5ـ نسخة 2006 مع الجواد «إلكتروكيوشنست» المملوك لغودولفين.

6ـ نسخة 2014 مع الجواد «أفريكان ستوري».

7ـ نسخة 2015 مع الجواد «برينس بيشوب» المملوك

لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

8ـ نسخة 2018 مع الجواد «ثندر سنو» المملوك لغودولفين.

9ـ نسخة 2019 مع الجواد «ثندر سنو» المملوك لغودولفين.