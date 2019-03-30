ختام موسم الجوجيتسو المـحلـي فـي أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يصل الموسم المحلي لرياضة الجوجيتسو في الإمارات إلى محطته الختامية اليوم، بانطلاق منافسات نهائي كأس رئيس الدولة والجولة النهائية لبطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات في أبوظبي، إذ سيكون نهائي الكأس آخر بطولات الموسم المحلي التي حظيت بزخم جماهيري واسع ومشاركة واسعة من أبرز لاعبي رياضة الجوجيتسو محلياً، وذلك قبل انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أواخر أبريل المقبل.

وينطلق نهائي الكأس المخصص لأبناء الدولة من منتسبي الأندية المحلية في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، فيما تقام منافسات الجولة النهائية من بطولة «أم الإمارات» للسيدات، بصالة مبارك بن محمد الرياضية.

وحققت الجولتان الأولى والثانية من الكأس في سبتمبر وديسمبر من العام الماضي نجاحاً باهراً، لتنطلق الجولة النهائية بأجواء تنافسية عالية، ستحسم النتائج بين الأندية المتصدرة في ظل تقارب نتائج العين والجزيرة والوحدة.