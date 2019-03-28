مركز فيفا الطبي في دبي أجرى 500 عملية جراحية لرياضيين خلال 3 سنوات

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مركز فيفا الطبي في دبي، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، عن أن المركز حقق خلال ثلاث سنوات نقلة نوعية كبيرة في عملية تطوير الخدمات الطبية التي يقدمها لقطاع كبير من الرياضيين، وتوفير العلاج بكلفة زهيدة، ما وفر مبالغ مالية كبيرة على الأندية كانت تقوم بصرفها مقابل علاج لاعبيها في مستشفيات ومراكز طبية خارجية، فيما أكد مدير المركز، الدكتور مراد الغرايري، خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، أن المركز نجح في استقطاب نخبة من أفضل الأطباء، والكفاءات الطبية المتخصصة في إصابات الملاعب وعلاج الرياضيين، مؤكداً أن المركز أجرى، منذ إنشائه عام 2015، 10 الآف كشف طبي على الرياضيين، و50 ألف جلسة علاج طبيعي، و500 عملية جراحية، وأهّل 500 لاعب من داخل الدولة وخارجها، من بينهم العديد من مشاهير اللاعبين ونجوم كرة القدم على مستوى العالم، مثل قائد منتخب إنجلترا هاري كين، وقائد فريق ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون، وغيرهما من النجوم العالميين، فضلاً عن نخبة من أشهر نجوم الكرة العربية، مثل النجميين السعوديين فهد المولد وناصر الشمراني، إضافة إلى مجموعة من أبرز اللاعبين في الإمارات، من بينهم ماجد حسن وعيسى صنقور وعلي سالمين ويوسف الزعابي، مشيراً إلى أنه زار المركز أيضاً لاعب منتخب الإمارات والهلال السعودي عمر عبدالرحمن.

وقال الغرايري «من ضمن أهدافنا الاستراتيجية التي نسعى لتحقيقها، دعم المركز بأفضل الكوادر والكفاءات الطبية في هذا المجال، كون ذلك سيسهم في الوصول إلى مستويات متطورة من الخدمات التي تقدم للرياضيين، بما يسهل عليهم تلقي خدمة العلاج في الدولة بدلاً من السفر للخارج، وفق منظومة التأمين الصحي».

وأضاف «عملية الرباط الصليبي للاعب خارج الدولة تكلف بين 200 و250 ألف درهم، بينما يقوم المركز بإجرائها بتكاليف زهيدة، من خلال مظلة التأمين الصحي». حضر المؤتمر الصحافي، مدير مستشفى القرهود، الدكتور عثمان البكري، ومدير مركز فيفا الطبي في دبي، الدكتور مراد الغرايري، والبروفيسور فيليب لاندرو.