بيرغ: لا أحصل على فرص مع «العين والسويد» حتى أحرز الأهداف

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب العين، السويدي ماركوس بيرغ، أنه لا يشعر بالقلق، بسبب عدم إحرازه أي هدف في 2019، لافتاً إلى أنه لا يحصل على فرص كثيرة مع «الزعيم»، والأمر نفسه مع منتخب السويد.

وقال بيرغ، لقناة «تي في 4» السويدية، عقب فوز السويد على رومانيا 2-1، في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020: «عقب مشاركتي في مونديال روسيا، تزايدت الانتقادات بسبب عدم إحرازي الأهداف، لكني كنت أقوم بالمطلوب مني، ولم يحالفني التوفيق». وأضاف: «عندما أحرزت هدفاً في دوري الأمم أمام روسيا، كان الأمر جيداً، لأنني أنهيت حالة عدم التوفيق، وشعرت بسعادة كبيرة، ولكن في الوقت نفسه أنا متأكد أنني أقدم كل ما لديَّ، وقد يكون حصولي على فرص قليلة من الأسباب التي جعلتني أحرز أهدافاً قليلة في المباريات الماضية».

وأشار بيرغ إلى أنه لا يوجد مهاجم يحرز من جميع الفرص التي تتاح له، وأكد أنه يحترم الآراء المختلفة والانتقادات التي يتم توجيهها له، وقال: «من الطبيعي أن يتم انتقادي من الجمهور ووسائل الإعلام، وأنا من جانبي سأعمل على تخطي هذه المرحلة بالتركيز بشكل أكبر في المباريات المقبلة، رغم إيماني التام بأن الأهم هو فوز العين أو السويد، بعيداً عن الأسماء التي أحرزت الأهداف، إذ إنني أقوم بأدوار أخرى داخل الملعب، إلى جانب رغبتي في إحراز الأهداف».

ولعب مهاجم العين، مع السويد في 2019، ثلاث مباريات لم يحرز خلالها أي هدف، إذ خاض مباراتين وديتين أمام فنلندا وآيسلندا، كما لعب أمام رومانيا في تصفيات أوروبا، بينما غاب عن التهديف في جميع مباريات السويد بمونديال روسيا، في المقابل كان آخر هدف أحرزه مع منتخب بلاده أمام روسيا في دوري الأمم، في 20 نوفمبر الماضي.

أما بالنسبة لمشاركاته مع العين في 2019، فلم يحرز أهدافاً في أبطال آسيا، في مباراتي الهلال السعودي والاستقلال الإيراني، كما لعب «البنفسج» خمس مباريات في دوري الخليج العربي، استمر خلالها غياب بيرغ عن إحراز الأهداف.