بن هزام: اتحاد الكرة حريص على تطبيق معايير السلامة في منشآته

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري أن الاتحاد يحرص على تطبيق معايير الأمن والسلامة في كافة المنشآت والمرافق التابعة له بما فيها الملاعب الأربعة وهي ملعب ذياب عوانة رقم ( 1 ) والملعب الفرعي رقم ( 2 ) وملعب العشب الصناعي والملعب الرملي وذلك حسب متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال بن هزام للموقع الرسمي لاتحاد الكرة" بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي بضرورة التأكيد على تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في الملاعب والمنشآت الرياضية بالدولة ،فان الاتحاد يعمل حاليا على تنفيذ توجيهات سموه وكذلك يعمل على تطوير الإنارة وذلك ضمن مشروع الدعم المقدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف" سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل مع نهاية شهر إبريل المقبل ، حيث تم تعديل أعمدة الإنارة وتقوية إنارتها لتصبح مناسبة للنقل التلفزيوني".

وشدد بن هزام على ضرورة التنسيق من قبل فريق العمل المشكل من الهيئة العامة للرياضة مع اتحاد الكرة للقيام بجولات ميدانية لكافة الأندية بالدولة للوقوف على احتياجاتها ومتطلباتها بتوفير أفضل معايير الأمن والسلامة.

وعن قيام وفد الهيئة بزيارة مقر الاتحاد في دبي وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين ومعاينة ملاعب الاتحاد وبث الزيارة بشكل مباشر ،أكد بن هزام أنه كان يتمنى أن تكون هذه الزيارة مرتبة وعلى حسب الأصول المتعارف عليها بين مختلف المؤسسات والجهات بالدولة.

يذكر أن الأمين العام للهيئة العامة للرياضة كان رئيسا للجنة التي أشرفت على متابعة سير العمل لمشروع مقر الاتحاد حين كان نائباً لرئيس اتحاد الكرة في تلك الفترة.