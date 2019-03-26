الأبيض الشاب يفوز على أذربيجان في باكو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 على نظيره منتخب أذربيجان ودياً، بهدف دون مقابل أول من أمس على ملعب دالجا بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن برنامج إعداد الأبيض للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي ستنطلق نوفمبر المقبل، وسجل هدف الفوز اللاعب حميد جمال.

وكانت المباراة الودية الأولى بين المنتخبين انتهت بالتعادل 1-1.

وأكد مدير المنتخب، بدر أحمد، أن الجهاز الفني خرج بمجموعة من الفوائد من المباراتين أهمها تجربة جميع العناصر الموجودة في صفوف المنتخب.

وأوضح أن التجمع القادم 11 أبريل المقبل، وسيخوض خلاله الأبيض وديتين أمام السعودية.

وضمت قائمة المنتخب في معسكر أذربيجان 20 لاعباً، هم: سيف عبيد الزعابي، نواف سالم ضاوي، راكان وليد صالح، أحمد سلطان المشجري، زايد سلطان الزعابي، أحمد محمود الحمادي، حسن خالد عمر، هزاع سبيت خاطر، عبدالعزيز محمد البلوشي، محمد عيسى جمعة، حمد عبدالله المقبالي، محمد عبدالرحمن إبراهيم، عبدالله حمد المنهالي، راشد عبدالله مال الله، عبدالرحمن صالح أمان، فهد بدر طارش، خالد صالح ثاني مصبح، حميد جمال، عبدالله أحمد عبدالله، وعبدالله بدر.