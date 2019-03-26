مربط دبي يفتح أبوابه لضيوف بطولة الجواد العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فتح مربط دبي للخيول العربية أبوابه أمام أعداد غفيرة من عشاق الخيل العربية وملاكها، وجمعٍ من الشخصيات المحلية والدولية البارزة في عالم الخيل والفروسية وخبرائها وملاكها من ضيوف بطولة دبي للجواد العربي، التي حقق المربط في نسختها الأخيرة التي اختتمت السبت الماضي إنجازاً جديداً بذهبية نالها المهر المتميز دي مزيان، وهو من الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر، الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي مزايا، وفضية للمهر الجميل دي شخاط، ابن الفحل الأممي دي خطاف والفرس دي شيرين، وفضية للمهرة الفاتنة دي شيهانة، ابنة الفحل إف إيه إل رشيم والفرس البطلة العالمية دي شهلا.

وكان في استقبال ضيوف اليوم المفتوح المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، والمدير التنفيذي للمربط عبدالعزيز المرازيق. وتمكن الحضور من التمتع بعروض تضمنت أجمل الخيول المنتجة والمهور والمهرات الأبطال من الإنتاج المحلي الجديد للمربط، وخيولاً من الوزن الجمالي الثمين، في مقدمتها الفحل إف إيه إل رشيم، والفحل العالمي رويال كالرز، والبطل العالمي دي سراج، والبطل العالمي كيو آر مارك، والبطلة العالمية دي عجايب.