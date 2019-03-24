حمدان بن راشد يتوِّج «سانداون كي إي» بلقب الفحول في دولية دبي للجواد العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

توَّج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الجواد «سانداون كي إي» بلقب كأس الفحول، في ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي، في دورتها الـ16، التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام، وبلغ مجموع جوائزها المالية أربعة ملايين دولار.

حضر منافسات اليوم الختامي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والخيل، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين وعشاق الخيل والملاك والمربين.

وحسم الجواد الإماراتي «سانداون كي إي»، المملوك لمربط الصقران للخيول العربية المركز الأول، وفاز بذهبية الشوط الأخير في منافسات الفحول، وجائزة المركز الأول البالغة 275 ألف دولار، وحل ثانياً الجواد البلجيكي «كيو أر مارك» لمالكه كنوك أريبيانز، ونال الفضية وجائزة الـ165 ألف دولار، وذهبت البرونزية للجواد السعودي «إليكساندر» لمالكه مربط السيد للخيول العربية، وحاز جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار.

أما بالنسبة للأشواط الأخرى، ففازت بلقب بطولة المهرات بعمر سنة المهر «ماريا مغدالينا ان دبليو أي»، ومالكها د. غانم محمد عبيد الهاجري، بينما جاءت في المركز الثاني المهر «ع ج سمارة» المملوكة لمربط عجمان، بينما نالت المهر «فام دوناتيلا» المملوكة لمربط الجواهر للخيول العربية الأصيلة المركز الثالث. وذهب لقب بطولة المهرات بعمر سنتين إلى ثلاث إلى المهر «إيه فيجين إم أي» المملوكة لمربط البداير، وجاءت في المركز الثاني المهر «دي شيهانة» المملوكة لمربط دبي للخيول العربية، واحتلت المركز الثالث المهر «ع ج نورة» المملوكة لمربط عجمان. في المقابل.. فازت بلقب بطولة الأفراس، الفرس السعودي «بيبيتا» المملوكة لمربط أكمل، وجاءت في المركز الثاني الفرس «ع ج سواري» المملوكة لمربط عجمان، واحتلت المرتبة الثالثة الفرس السعودي «ديلايت ديفا أر بي» المملوكة لمربط السيد للخيول العربية، أما بطولة المهور بعمر سنة واحدة فشهدت سيطرة إماراتية، بفوز المهر «دي مزيان» المملوكة لمربط دبي للخيول العربية بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني المهر «دي شخاط» المملوكة أيضاً لمربط دبي للخيول العربية، واحتلت المركز الثالث المهر «متباهي الهواجر» ومالكها د. غانم محمد عبيد الهاجري. وفي فئة المهور بعمر سنتين إلى ثلاث، فازت بالمركز الأول المهر «ع ج كفو» المملوكة لمربط عجمان، وجاء في المركز الثاني المهر الكويتي «إي كي إس فراج» المملوك لمربط الخشاب، واحتلت المركز الثالث المهر «أدميرال» المملوكة لمربط عجمان.

الفائزون بألقاب بطولة دبي الدولية للجواد العربي

الفحول: «سانداون كي إي» (مربط الصقران للخيول العربية).

المهور بعمر سنتين إلى ثلاث: «ع ج كفو» (مربط عجمان).

المهور بعمر سنة واحدة: «دي مزيان» (مربط دبي للخيول العربية).

الأفراس: «بيبيتا» (مربط أكمل).

المهرات بعمر سنة: «ماريا مغدالينا ان دبليو أي» (د. غانم محمد عبيد الهاجري).

المهرات بعمر سنتين إلى ثلاث: «إيه فيجين إم أي» (مربط البداير).