الإمارات على موعد مع أول ذهبية أولمبية في كرة القدم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

اقترب المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال من أصحاب الهمم من دخول تاريخ الدورات الأولمبية من أوسع أبوابه، إذ أصبح على أبواب الحصول على أول ميدالية ذهبية في كرة القدم بدورات الأولمبياد الخاص عبر تاريخها.

ونجح المنتخب أمس، في الفوز على كوريا الجنوبية في مباراة الدور قبل النهائي التي جرت بمدينة زايد الرياضية وسط حضور جماهيري كبير من أسر وأصدقاء اللاعبين، وتغلب رجال الإمارات على الشمشون الكوري بثلاثة أهداف دون رد، جاءت كلها في الشوط الثاني عن طريق عبدالله براك (هدفان) وخالد المازمي.

ويلتقي المنتخب في المباراة النهائية غداً مع المنتخب العماني الذي فاز على الدنمارك في الدور قبل النهائي بثلاثية نظيفة أيضاً، وستُقام المباراة على الملعب رقم واحد بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي في الخامسة مساء.

وقال المدير الفني للفريق، المصري محمد صلاح لـ«الإمارات اليوم»: «بعد المباراة عانى الفريق في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف بسبب عدم معرفته بعناصر المنتخب الكوري، وفي هذا الشوط كان اللعب سجالاً بين الفريقين وانحصر في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين».

وقال: «في الشوط الثاني لعبنا على نقاط ضعف الفريق الكوري وأجرينا تبديلاً بنزول اللاعب عبدالله براك لاعب الوسط المهاجم، وشارك كمهاجم ثانٍ بجوار خالد المازمي، وطلبنا منه الزيادة العددية في الأمام لتشكيل ضغط على الدفاع الكوري، واستطعنا بهذا الأسلوب إيجاد مساحات في دفاع المنافس، استغلها لاعبونا جيداً وسجلنا الأهداف الثلاثة». وأضاف: «نتطلع للفوز على المنتخب العماني في المباراة النهائية غداً، من أجل الحصول على أول ميدالية ذهبية لمنتخب كرة القدم في الدورات الأولمبية، وسيكون ذلك إنجاز كبير للرياضة الإماراتية على صعيد رياضة أصحاب الهمم».