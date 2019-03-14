«أبيض الشواطئ» يبحث عن بطاقة نصف نهائي آسيا

المصدر: باتايا - الإمارات اليوم

يخوض منتخب الكرة الشاطئية، اليوم، مباراة مهمة أمام ماليزيا، ضمن ربع نهائي كأس آسيا المقامة حالياً في مدينة باتايا الساحلية في تايلاند، وذلك بملعب بالي هاي الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

واختتم المنتخب تحضيراته للمواجهة بأداء حصة تدريبية على ملعب البطولة تحت إشراف المدرب الوطني، محمد المازمي، وبمشاركة جميع اللاعبين الذين ظهروا بمعنويات عالية ومرتفعة سعيا لحجز بطاقة نصف النهائي.

وقال مدير المنتخب، خليل أهلي، في تصريح صحافي: «خلال اليومين الماضيين وقفنا على جاهزية اللاعبين، واستعدادهم البدني والصحي، حيث تم إجراء تدريبات خفيفة واستشفائية عقب مباراة لبنان»، مشيراً إلى أن الجهاز حرص، خلال اليومين الماضيين، على الاجتماع باللاعبين واستعراض المباريات التي خاضها المنتخب في دور المجموعات للوقوف على الجوانب السلبية والإيجابية.

وأكد مدير المنتخب أن اللاعبين مدركون تماماً أهمية المباراة، وضرورة تحقيق الفوز، والمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في باراغواي، نوفمبر المقبل.

بدوره، قال المدرب، محمد المازمي، في تصريحات صحافية، إن «مواجهة ماليزيا لن تكون سهلة كما يعتقد البعض»، معبراً عن احترامه وتقديره لمنتخب ماليزيا، الذي قدم عروضاً جيدة خلال دور المجموعات، ويمتلك عناصر جيدة تسعى لصناعة الفارق.

وأوضح المازمي أن كل العناصر جاهزة لخوض المباراة ولا توجد أي إصابات، مؤكداً أن الأبيض سيظهر بمستوى مميز وسيقدم أداء كروياً يرتقي لمكانة وسمعة أبيض الشواطئ في قارة آسيا.

من جهته، قال لاعب المنتخب، كمال علي، أن كل زملائه في قمة الجاهزية للمواجهة المصيرية، مشيراً إلى أنهم تعاهدوا على تقديم الأفضل، وحسم بطاقة العبور لنصف النهائي، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في دور المجموعات وحصده للعلامة الكاملة، وتصدره المجموعة الثانية.

وأضاف كمال علي في تصريحات صحافية: «سجلنا خلال المباريات السابقة 15 هدفاً، أمام منتخبات لعبت أمامنا بطريقة دفاعية، وهي نسبة جيدة من الأهداف تسجل خلال بطولة رسمية وتشارك فيها منتخبات قوية، ومعظم لاعبينا، خصوصاً المهاجمين، سجلوا، وهو أمر إيجابي جداً سيساعدنا كثيراً في التسجيل أمام المنتخب الماليزي».

• المنتخب سجل 15 هدفاً في مباريات دور المجموعات ببطولة آسيا.