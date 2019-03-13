تحدي الفجيرة لـ "الاكس كات" ينطلق غدا بمشاركة عالمية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

ينطلق عند الساعة الحادية عشرة صباح غد فعاليات جائزة تحدي الفجيرة للزوارق السريعة فئة (الاكس كات) والتي يستضيفها وينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وباشراف الاتحادين الدولي والاماراتي للرياضات البحرية وتستمر منافساتها ليومين بمشاركة 7 زوارق عالمية ابرزها الزورق الاماراتي "شرطة دبي" بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي وزوارق من كل من الكويت وايطاليا واسبانيا وفرنسا وروسيا واستراليا، وذلك باقامة إجراءات الفحص الفني والاجتماع التنويري والتزود بالوقود و التجارب الرسمية الاولى، بينما سيقام سباق السرعة ( كسر الكيلو ) عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، والذي ستساهم نتائجه في تحديد هوية المنطلقين في السباق الرئيسي والذي سيمتد لـ 36 ميلا بحريا وبواقع 15 لفة.

وفي هذا السياق أبدى نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية احمد ابراهيم عن ارتياحه للاستعدادات الجارية لتنظيم السباق متمنيا التوفيق للجميع، وتابع:

بحسب متابعاتنا فإن المد البحري سيكون منخفضا مع تراجع مستوى الامواج وانحسار الرياح مما يبشر بقيام سباق متميز وناجح بكل المقاييس، بمشاركة افضل المتسابقين عالميا بمشاركة ابطال الفئة الاولى للزوارق، وقال احمد ابراهيم لـ"الامارات اليوم": نتقدم بالشكر لكل الزوارق المشاركة وفي واجهتها فريق زورق شرطة دبي والفرق العربية ونتطلع الى ان يتمتع الجمهور بمشاهدة بارزة وان يحظى جميع المتسابقين بفرص تنافس متكافئة،

من جهته اعلن المراقب الدولي ورئيس اللجنة الفنية لسباقات الاكس كات ريكاردو سيزار عن سعادته للجاهزية العليا ومعربا عن ثقته يتحقيق افضل درجات النجاح بفضل اكتمال كافة الترتيبات اللازمة لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ودوره بتوفير كل عوامل الامن والسلامة للمتسابقين.