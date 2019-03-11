دبا يفوز ببطولة عام التسامح لبراعم كرة القدم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز فريق دبا الفجيرة بالمركز الأول في بطولة «عام التسامح» بكرة القدم لفرق البراعم، التي نظمها نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي، بمشاركة أندية الفجيرة والإمارات وخورفكان، وذلك ضمن الخطة الطويلة الأمد لشركة كرة القدم، بدعم اللاعبين الموهوبين وتنمية النشاط، وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة، وتعزيز روح التعاون بين المشاركين، واستمرت البطولة شهرين.

وفي ختام البطولة كرّم رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الرياضي الثقافي، أحمد سعيد الظنحاني، جميع اللاعبين المشاركين في بادرة تعكس الأهداف المرسومة من البطولة.