الاتحاد السوري يواجه النجمة البحريني في أبوظبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يلتقي في السابعة والربع من مساء اليوم فريقا الاتحاد السوري والنجمة البحريني، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان فريق الاتحاد السوري قد اختار استاد محمد بن زايد لإقامة مبارياته عليه، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بمنع اللعب على الملاعب السورية، للدواعي الأمنية.

واستهل الاتحاد السوري مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع الكويت الكويتي، فيما تعادل النجمة مع الجزيرة الأردني، وسبق أن توج باللقب الآسيوي عام 2010 على حساب القادسية الكويتي. ويدير المباراة طاقم تحكيم عماني، بقيادة محمود سالم المجارفي للملعب، يساعده كل من سيد رشيد الحقماني وناصر عبدالله سعيدي للخطوط.

من جانبه، قال التونسي فتحي العبيدي، المدير الفني لفريق النجمة البحريني، في مؤتمر صحافي، إن المباراة صعبة على الفريقين، لافتاً إلى أن فريقه يسعى لاكتساب المزيد من الخبرات بالمشاركة في البطولة.

وقال مدرب الاتحاد السوري، محمد أمين، إن الأداء المميز لفريقه أمام الكويت يدفعه لمواصلة مشواره بصورة أفضل في البطولة.