تتويج فريق الإمارات بقيادة ميثاء بنت محمد بكأس جوليوس باير للبولو

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أحرز فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس، لقب كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور.

وشهد المباراة الختامية، وتوج الفائزين، الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ورجل الأعمال خلف الحبتور، والرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير الشرق الأوسط رويجيس بورغر.

وأنهى فريق الإمارات، الشوط الأول متقدماً 3/‏‏2، ثم عاد ووسع الفارق في الشوط الثاني، إلى 6/‏‏3، مواصلاً تقدمه في الشوط الثالث الذي أنهاه بفارق خمسة أهداف، 8/‏‏3، لكن فريق الحبتور تحسن في الشوط الرابع الذي قلص فيه الفارق إلى 9/‏‏6.

وشهد الشوط الخامس في بدايته الهدف العاشر والأخير لفريق الإمارات، فيما أحرز فريق الحبتور هدفين تباعاً ليضيق الفارق الى هدفين فقط لتنتهي المباراة 10/‏‏8.

ونال لاعب فريق الإمارات اليخاندرو، لقب أفضل لاعب، كما حصل الخيل الخاص به «ميلي» على جائزة أفضل خيل مشارك في البطولة.

وأشاد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بالتنظيم والمستوى الفني للكأس بشكل عام، والمباراة النهائية على وجه الخصوص، وقال في تصريحات صحافية: «نحن سعداء بهذه الاحتفالية الرائعة ونشكر مجموعة الحبتور على هذا النشاط اللافت، كما نهنّئ سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالفوز بالكأس»، مشدداً على أن الجميع خرج فائزاً في الأمسية التي عكست مدى تطوّر اللعبة في الإمارات.

وعقب مراسم حفل التتويج أهدى خلف الحبتور هدية تذكارية إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تثميناً لرعايته حفل ختام كأس جوليوس باير، وتتويجه الفائزين، كما أهدى أحد المصورين الإيطاليين لوحة رائعة تجمع بين التصوير والرسم إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات صحافية: «سعيدة لأننا فزنا بواحدة من أقوى البطولات التي أقيمت في السنوات الأخيرة، وسعادتي أكبر أنه أصبح لدينا فريق قوي وخيول أكثر قوة وجهاز فني احترافي وهذا ما ظهر جلياً طوال الموسم، إذ ظهر للجميع تطور الفريق من مباراة لأخرى وبدا أكثر تجانساً حتى وصل إلى هذا المستوى».

وتمنت سموها، أن يواصل فريق الإمارات مسيرته الناجحة خلال مشواره في كأس رئيس الدولة ويتوّج بلقب هذه البطولة الكبيرة.

وتحوّل ختام كأس جوليوس باير إلى مهرجان كرنفالي رياضي، بدأ في العاشرة صباحاً، حيث أعدت اللجنة المنظمة بالتنسيق مع منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية برنامجاً حافلاً امتد حتى الثامنة مساء، واشتمل على عروض لسيارات بنتلي الشهيرة وعروض أخرى للأزياء الراقية وعروض لركوب الخيل لأكاديمية الحبتور للفروسية.

وكان نهائي كأس بنتلي قد أقيم في الثانية من بعد الظهر، وجمع بين فريقي زيدان بقيادة عمرو زيدان السعودي وفريق ذئاب دبي بقيادة يوسف بن دسمال، اذ ابتسم النهائي لفريق زيدان، الفائز بنتيجة 8/‏‏7.

شهد نهائي كأس بنتلي للبولو، تتويج فريق زيدان،على حساب فريق ذئاب دبي بنتيجة 8-7.