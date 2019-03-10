الجنيبي: التعديلات الجديدة في قانون التحكيم تقلل الضغوط وتحقق مبدأ العدالة

المصدر: منصور السندي - دبي

وصف الحكم الدولي في كرة القدم، عمار الجنيبي، التعديلات الـ7 الجديدة في قانون التحكيم، التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن يتم تطبيقها رسمياً اعتباراً من الموسم الجديد، بأنها تصب في مصلحة التحكيم، وفي مصلحة اللعبة بشكل عام، خصوصاً على صعيد التعديل المتعلق، مشيراً إلى أن من أبرز فوائدها أنها ترفع الضغوط عن الحكم، كونها تسهل عملية اتخاذ الحكم للقرار مباشرة دون اللجوء إلى القرارات التقديرية، كما كان يحدث سابقاً، لاسيما ما يتعلق بإلغاء هدف في حال لمس اللاعب الكرة بيده، سواء كان متعمداً أو غير متعمد، وكذلك التعديل الخاص بأنه في حال اصطدام الكرة بالحكم فإنه في السابق كان الحكم يسمح باستمرار اللعب، باعتباره جزءاً من اللعبة، لكن في التعديل الجديد يتم إيقاف اللعب، وإسقاط الكرة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحقق مبدأ العدالة.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم» «بالنسبة لي كحكم، فإن هناك فوائد ونقاطاً إيجابية كثيرة على صعيد التعديلات الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعديل الأول الخاص بإلغاء الهدف في حال لمس اللاعب الكرة بيده، سواء كان متعمداً أو غير متعمد، وهذا الأمر حرر الحكم من الضغوط التي كان يتعرض لها في السابق، عندما كان يتخذ قراراً تقديراً كون أن مثل هذه الحالات كانت في السابق جدلية، وبالنسبة إلى التعديل الخاص بالبند رقم (5)، فقد واجهتني شخصياً مواقف مشابهة في إحدى المباريات التي كنت أديرها، إذ اصطدمت الكرة بي، وشكلت الهجمة خطورة على الفريق الآخر، لكن لم ينتج عنها هدف، ولو كان نتج عنها هدف لكان الحكم هو المتسبب في ذلك، لكن حسب التعديل الجديد فإن الحكم يقوم بإيقاف اللعب، واستئنافه مرة أخرى من خلال إسقاط الكرة».

وتابع الجنيبي «بالنسبة للتعديل رقم (3) الخاص باستخدام البطاقات الصفراء والحمراء في حالات سوء السلوك من أعضاء الجهازين الفني والإداري، فإن هذا التعديل يحقق قدراً كبيراً من عملية الانضباط والحرص من قبل جميع أطراف اللعبة، خصوصاً المدرب والإداري».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أنه ستتم إقامة محاضرات وورش عمل لقضاة الملاعب، لشرح التعديلات الجديدة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تطبيق عملي ونظري لهذه التعديلات من قبل الحكام خلال المعسكر الصيفي الذي سيعقد لقضاة الملاعب كل سنة بعد نهاية الموسم الكروي، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً عقد محاضرات للأندية ولاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية لشرح هذه التعديلات.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم» «شرح التعديلات الجديدة في التحكيم لقضاة الملاعب يعد أمراً إجبارياً من قبل (فيفا)، لذلك فإنه من الطبيعي أن تقوم لجنة الحكام بدورها حتى يكون الجميع، خصوصاً الحكام وأطراف اللعبة المختلفة على علم تام بكل تفاصيلها».

التعديلات الـ 7 الجديدة في قانون التحكيم

1- الهدف الناتج عن لمسة يد أو تتم صناعته من لمسة يلغى، سواء كانت لمسة اليد متعمدة أو غير متعمدة.

2- يخرج اللاعب المستبدل من أقرب خط له من حدود الملعب.

3- يتم استخدام البطاقات الصفراء والحمراء في حالات سوء السلوك من أعضاء الجهازين الفني والإداري.

4- في حالة ركلة المرمى لا يشترط خروج الكرة خارج منطقة الجزاء.

5- إذا اصطدمت الكرة بالحكم يتم إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط للكرة بدلاً من استمرار اللعب سابقاً.

6- في حالة ركلة الجزاء يحق لحارس المرمى تحريك قدم واحدة فقط خارج خط المرمى، بشرط أن تبقى القدم الأخرى على الخط.

7- يمنع المهاجمون من الوقوف في حائط الصد وخلق مشكلات في الجدار الدفاعي.