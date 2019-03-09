عمران والعنود يمثلان الإمارات في «الجائزة الكبرى للمبارزة» بالمجر

المصدر: بودابست - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة مشاركة لاعب نادي الشارقة عمران شهداد البلوشي، في سيف المبارزة الآيبيه، والعنود مبروك السعدي، لاعبة مؤسسة الشارقة لرياضة المبارزة في سيف المبارزة الآيبيه، خلال منافسات (الجائزة الكبرى - غراند بري) المفتوحة، التي انطلقت بالعاصمة المجرية بودابست، أمس، وتستمر حتى الـ10 من الشهر الجاري.

وعن مشاركة الإمارات بلاعب ولاعبة فقط، قالت الأمين العام للاتحاد، الدكتورة هدى المطروشي، في تصريحات صحافية: الحدث من أكبر بطولات العالم، ويشارك فيه أكثر من 55 دولة، والحضور الإماراتي مهم جداً في كل المحافل الرياضية، وليس من أجل المشاركة فقط، بل من أجل المنافسة، وبعد أن حققت الإمارات المركز الأول عربياً في المبارزة تحت 20 سنة وتحت 17 سنة بطموح وإصرار أبنائها وبناتها، فكان من اللازم الحضور الدولي الذي يطمح فيه كل من عمران والعنود التتويج، وليس المشاركة فقط.