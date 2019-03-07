«أبيض الشواطئ» يدشن كأس آسيا بلقاء قيرغيزستان اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يفتتح المنتخب الوطني للكرة الشاطئية، اليوم، مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي تستضيفها مدينة باتايا الساحلية في تايلاند بالفترة من 7 إلى 17 مارس الجاري، حيث يواجه قيرغيزستان عند الرابعة عصراً لحساب المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبي لبنان والصين.

وأكمل أبيض الشواطئ استعداداته للمشاركة في هذه البطولة بمجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية، آخرها المعسكر الذي أقامه في مدينة باتايا الساحلية منذ يوم 26 فبراير الماضي أدى خلاله مجموعة من الحصص التدريبية على فترتين صباحية ومسائية على الملاعب الفرعية التابعة للبطولة، إضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية مع منتخبات آسيوية.

وقال مدرب المنتخب محمد المازمي، في مؤتمر صحافي: «مضت الاستعدادات لهذه البطولة المهمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بالطريقة التي رسمها الجهاز الفني للمنتخب، حيث خضنا 12 مباراة ودية ساعدتنا كثيراً في الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم بالشكل المطلوب الذي يتوافق مع أهمية هذه البطولة».

وأكد المازمي أن الهدف من المشاركة في البطولة هو تقديم النتائج الإيجابية والمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال الباراغواي في نوفمبر المقبل، وتحقيق إنجاز جديد للكرة الشاطئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.