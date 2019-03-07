تظاهرة رياضية تراثية تجمع «الدائرة الاقتصادية» و«دبي البحري» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعالية قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شاطئ نسناس بجميرا.

وتزامناً مع اليوم الرياضي الوطني رأت اللجنة المنظمة في النادي، بالتعاون والشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إقامة فعالية رياضية تراثية محلية بين موظفي النادي على قوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

كما تنطلق اليوم منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الثانية)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حتى يوم غدٍ، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

ويُقام الحدث في شاطئ جميرا (نسناس) خلف مركز (صن سيت) للتسوق، بداية من الفترة الصباحية وحتى الخامسة مساء، بمشاركة ما يصل إلى 100 متسابق ومتسابقة من محبي هذه الرياضة والمصنفين الكبار فيها.

وتشمل منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، العديد من الفئات المختلفة للسيدات والرجال والشباب والفتيات والناشئين، من بينها سباقات هايدرو فويل والمهارات المفتوحة (فري ستايل) ومنافسات (توين تيب).

وكانت منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (الجولة الأولى)، قد شهدت تألق نجمي المنتخب الوطني محمد عبيد المنصوري وراشد أحمد الفلاسي اللذين أحرزا المركزين الأول والثاني في فئة توين تيب، وأحرز المغربي هشام تيريا المصنف رقم 54 على العالم المركز الأول في فئة الرجال، تبعه في المركزين الثاني والثالث اللبنانيان نور دانداشي وديان سيتون.