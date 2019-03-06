طلاب دبي يشاركون في احتفالات اليوم الرياضي الوطني غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحتفل المجتمع التعليمي بدبي، غداً، بفعاليات اليوم الرياضي الوطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، التي تنظمها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بالشراكة مع القرية العالمية.

وانتهت اللجنة التحضيرية المشتركة من وضع اللمسات النهائية للاحتفالية الرياضية والفعاليات الترفيهية المصاحبة لها، فيما سيحمل الكرنفال الرياضي رسالة خاصة من الطلبة والمدارس الخاصة في دبي تحت عنوان: «معاً حيث العالم»، ليقوموا من خلاله بممارسة ألعاب وأنشطة رياضية متنوعة تحاكي التنوعين الثقافي والحضاري في الدولة، وفي المجتمع التعليمي بدبي، الذي يضم مدارس تقدم 17 منهاجاً تعليمياً، ويحتضن طلبة وكوادر تدريسية وإدارية ينتمون إلى نحو 187 جنسية وثقافة.

وسيقوم الطلبة المشاركون في الاحتفالية، بمشاركة أقرانهم في مدارس أخرى تطبق المنهاج التعليمي نفسه، باختيار اللعبة أو النشاط الرياضي ذائع الصيت بالدولة التي يتبعها المنهاج التعليمي، وذلك بالتعاون بين المدرستين، ومن ثم استعراض مهاراتهم فيها ضمن مجموعات متناغمة تتوزع على أجنحة القرية العالمية، التي ستشهد في اللحظة ذاتها مسيرة رياضية بين مختلف أجنحة الوجهة بـ«شعلة زايد» بمشاركة طيف متنوع من المشاركين من مختلف الأعمار، ليرسموا معاً صوراً حية من التلاحم والتعاون والتفاعل الإيجابي بين مختلف الثقافات التي تعيش على أرض دولة الإمارات.

وسينضم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وعدد من المسؤولين الحكوميين، إلى الطلبة لمشاركتهم الألعاب الرياضية وأنشطة اللياقة البدنية.

وقال الدكتور عبدالله الكرم: «تتنوع المناسبات التي تجمعنا على مدار العام، ويبقى اليوم الرياضي الوطني موعدنا المتجدد كل عام، لتشارك القيم الإيجابية التي يزخر بها مجتمعنا بتنوع ثقافاته، وتقديم صورة حية تعكس مكانة دولة الإمارات في قلوب كل من يعيش على أرضها، ومشاركة أكثر من 1500 شخص في مسيرة شعلة زايد، خلال فعاليات اليوم الرياضي الوطني العام الماضي، تشكل حافزاً لنا اليوم بتحقيق عدد أكبر من المشاركين هذا العام».

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «فخورون بشراكتنا مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تقديم اليوم الرياضي الوطني، الذي يحثّ الطلاب على ممارسة الرياضة، ويذكرهم بأهمية ممارستها في حياتهم اليومية بمنظور مبتكر وفريد».