الشارقة والوصل يقتربان من نهائي دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

بات فريقا الشارقة والوصل على بعد خطوة من بلوغ نهائي بطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، عقب نجاحهما، أول من أمس، في العودة من صالتي منافسيهما شباب الأهلي والنصر بانتصارين مستحقين، بفوز الملك على حامل اللقب شباب الأهلي بواقع «85-75»، وتحقيق الإمبراطور انتصاراً صعباً على جاره العميد «94-91»، في المباراتين اللتين أقيمتا لحساب ذهاب الدور نصف النهائي. وتعاود الفرق الأربعة، مساء بعد غدٍ، اللعب في إياب المربع الذهبي، في مواجهتين تستضيفهما صالتا نادي الشارقة والوصل، يسعى من خلالها أصحاب الضيافة لتأكيد تفوقهم ذهاباً، وتجديد الفوز الذي يضمن لهما بلوغ النهائي، فيما بات فريقا شباب الأهلي والنصر مطالبين بالفوز إياباً، في حال أرادا إحياء آمالهما، وفرض مواجهة فاصلة وثالثة لتحديد هوية المتأهلين للنهائي، حدد موعد لها في الـ11 من الشهر الجاري.

وبالعودة لتفاصيل لقاءي ذهاب نصف النهائي، فرط صاحب الضيافة النصر بفرصة نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة بواقع «27-25 و19-17»، بعد أن نجح الوصل في العودة بالفارق، وحسم نتيجة المباراة لمصلحته، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة «24-19 و28-26».

وفي سيناريو مشابه، عرف الشارقة كيفية حسم نتيجة لقاء الذهاب لمصلحته، بنيل لاعبي الملك الأفضلية بنتيجتي الفترتين الأولى والثالثة «20-18 و25-14»، فيما فشل حامل اللقب شباب الأهلي في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة بواقع «17-16 و26-24».

إياب الدور قبل

النهائي يقام بعد غدٍ،

على صالتي الشارقة

والوصل.