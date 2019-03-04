22 لاعباً في قائمة الأولمبي استعداداً لتصفيات طوكيو 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد المنتخب الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان يومي الجمعة والإثنين المقبلين، ضمن معسكره الذي سيبدأ في دبي غداً، ويستمر حتى 11 مارس الجاري، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق اعتباراً من يوم 22 من الجاري في الرياض، حيث يلعب الأبيض الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، ولبنان، والمالديف.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي ماسيج سكورزا 22 لاعباً لمعسكر دبي، هم: خالد حسين، سليمان العامري، علي الحيظاني (العين)، محمد علي شاكر (عجمان)، محمد العطاس، زايد العامري، عبدالرحمن العامري، خليفة الحمادي، أحمد جوهر (الجزيرة)، جاسم البلوشي، سعيد سويدان (النصر)، سهيل المطوع (الوصل)، خالد البلوشي (بني ياس)، شعيب عبدالله (الظفرة)، راشد خلف (حتا)، ماجد المحرزي (اتحاد كلباء)، إسماعيل خميس، خلفان النوبي، أحمد جميل (شباب الأهلي دبي)، ماجد سرور، عبدالله ناصر (الشارقة)، علي عيد (دينامو زغرب).

ويبدأ المنتخب الأولمبي تجمعه في دبي بعد غدٍ، ويؤدي تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج.