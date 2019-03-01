الدراجات تستعرض في قناة دبي المائية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الساعة السابعة من مساء اليوم، في قناة دبي المائية، منافسات سباق دبي للدراجات المائية، الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات 2019، حيث ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مركز دبي العالمي التجاري، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من معرض دبي العالمي للقوارب.

وتقام المنافسات هذه المرة على مدى يومين، حيث ستخصص المنافسات اليوم لفئتين فقط، الأولى الحركات الاستعراضية «فري ستايل»، والثانية الألواح المائية الطائرة «هايدرو فلاي»، وذلك في الفترة المسائية، بداية من الساعة السابعة وحتى الثامنة، وذلك للمرة الأولى أمام زوار ورواد معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يجمع أصحاب القرار والجهات المصنّعة.

ويعد الاستعراض الليلي، اليوم، الأول من نوعه في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، التي لم تشهد من قبل عرضاً ليلياً منذ انطلاقتها بالحلة الجديدة، العام الماضي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي إم»، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وتجمع المنافسات، اليوم، نخبة من الأبطال العالميين أبرزهم بطل العالم في الحركات الاستعراضية «فري ستايل»، العام الماضي، نجمنا راشد علي الملا، متسابق فريق أبوظبي، كما تشهد منافسات الألواح المائية الطائرة «هايدرو فلاي» مشاركة البطل العالمي، مانع حبيب المرزوقي، نجم فريق نادي الشارقة.

وفي السياق ذاته، يشهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الرابعة من عصر اليوم، انعقاد الاجتماع التنويري الخاص بمنافسات سباق دبي للدراجات المائية، الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات 2019، التي تقام، غداً، بالقرب من موقع الحدث في القناة المائية على شواطئ بحضور مدير إدارة السباقات في النادي، هزيم القمزي، ومشرف السباق، خالد محسن، إضافة إلى المتسابقين، وذلك لشرح مسار السباق وشرح التعليمات والرد على كل الاستفسارات.

المنافسات تقام

على مدار يومين،

وتشهد استعراضاً

ليلياً سيكون الأول من

نوعه في البطولة.