خالد عيسى: ثقة المدرب وراء تقمّصي دور «الليبرو» أمام النصر

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، أن «الثقة التي منحها إياه مدربه، الإسباني خوان غاريدو، خلال مباراة النصر، كانت وراء إصراره على تقمص دور (الليبرو)، حينما خرج للتصدي للكرة في أكثر من مناسبة خارج منطقة الجزاء، في مباراة الجولة 16 من دوري الخليج العربي»، على غرار ما يقوم به باستمرار الحارس الألماني الشهير، مانويل نيوير، مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا.

واعترف خالد عيسى، خلال حديث لـ«الإمارات اليوم»، بخطورة دور «الليبرو» بالنسبة له كحارس، مرجعاً ثقته بهذا الدور إلى التدريبات، وقال: «الأداء الذي قدمته لم يأتِ من فراغ، وإنما من خلال التدريبات والتوجيهات التي أتلقاها من المدرب، بالإضافة إلى الروح القتالية العالية، التي يتمتع بها فريقنا».

وخرج خالد عيسى من منطقة جزاء العين أمام النصر، في المباراة التي انتهت لصالح العين 2-1، خمس مرات تصدى فيها لهجمات خطرة للعميد النصراوي، سواء خلال قيامه بقطع الكرات أو استقبال أخرى في وضع صعب من زملائه.

ففي الدقيقة 8، تسلم كرة عائدة من زميله إسماعيل أحمد، ثم خرج في الدقيقة 18، لإبعاد الكرة من أمام مهاجم النصر محمد العكبري، وفي الدقيقة 33 استقبل أخرى من أحمد برمان، الذي كان تحت ضغط مهاجم النصر نيغريدو. وفي الشوط الثاني أنقذ مرماه من هجمة خطرة، تحديداً في الدقيقة 53، حينما خرج وأبعد كرة من أمام مهاجم النصر سيرجيو دوترا، فيما كان تدخله الأخير في الدقيقة 63، لحظة استلام كرة عائدة من زميله مهند العنزي.

وختم: «صحيح أن وظيفتي في الملعب تقع خلف المدافعين، وما قمت به في مباراة النصر كانت به خطورة، لكن حينما يكون لديك شخص يثق بك وهو المدرب دائماً يوجهك ويخبرك بأنه يتحمل المسؤولية، فهذا يجعلك تخوض المباريات وأنت تشعر بالاطمئنان».

المرات الـ 5 لخالد عيسى «الليبرو»:

(د8) إسماعيل أحمد يعيد الكرة إلى خالد عيسى.

(د18) خالد عيسى يبعد الكرة من أمام محمد العكبري.

(د33) استلم كرة من زميله أحمد برمان.

(د53) خروج وإبعاد الكرة من أمام سيرجيو دوترا.

(د63) استلام كرة عائدة من زميله مهند العنزي.