الريس يتصدر «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت الجولة الأولى من بطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي الحر 2019 منافسات شرسة، سواء على صعيد المحترفين أو على صعيد بطولة دول مجلس التعاون، فقد تنافس في البداية أفضل 10 طيارين في العالم، ثم سرعان ما انحصرت المنافسة بين أفضل خمسة طيارين، بسبب قوة المنافسة، وتمكن المشاركين، وهم من أميركا وتايلاند وإيطاليا وتايوان والإكوادور.

وعلى صعيد منافسات دول مجلس التعاون والهواة من المقيمين، فقد تصدر الجولة الأولى الطيار الإماراتي عبدالله الريس برصيد 22 نقطة، بعد أن قدم عرضاً قوياً قفز به إلى الصدارة، تلاه الإماراتي تامر عوض ثانياً محققاً 18.5 نقطة، وحل في المركز الثالث أحد المقيمين الباكستانيين اغا محمد وجمع 12.5 نقطة، ثم السعودي هادي عزوز رابعاً، تلاه الكويتي صالح الرشيد خامساً. وأشاد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى حلال الحزامي، بالعروض التي قدمها الطيارون خلال المنافسات في ختام الجولة الأولى، كما قام بزيارة نادي سكاي هب آر سي مسرح البطولة، وتفقد أكاديمية سند، وأبدى إعجابه الشديد بالإمكانات المتوافرة بالأكاديمية، وطريق تعليم المبتدئين والصغار، كما تفقد المحال التجارية والمعارض التي تنتشر داخل النادي.

وقال الحزامي إن «نادي سكاي هب ارسي يعد صرحاً رياضياً رائعاً، يستقطب كل الشباب من محبي هذه الرياضة، وهو مفخرة لنا جميعاً، وأنا انتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على مكرمته لشبابنا وشباب المنطقة والعالم من الطيارين الرياضيين». وهنأ أمين عام مجلس الشارقة الرياضي اللجنة المنظمة العليا واللجان العاملة بالنجاحات التي تحققت للبطولة حتى الآن، متمنياً المزيد من النجاحات.

«شمشون أوروبا» يقدم عرضاً في القوة الخارقة

على هامش البطولة، وضمن الفعاليات المصاحبة، قدم البلغاري زوسلات سنكا، (شمشون أوروبا) وطفلته التي لا تتجاوز الـ10 من عمرها عرضاً في القوة الخارقة، حيث سحبت الطفلة سيارة هوندا بأسنانها، بينما قام والدها بسحب سيارتين من سيارات الدفع الرباعي بأسنانه، وسط إعجاب وتصفيق الحضور.