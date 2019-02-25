فيدرر: «تنس دبي» المكان الأنسب لحصد لقبي الـ 100

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف المنصف السابع على العالم، صاحب الـ99 لقباً في مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، والرقم القياسي «لتنس دبي» برصيد سبعة ألقاب، الأسطورة السويسري روجيه فيرر، عن مساعيه لدخول نادي الـ100 بحصد لقبه الـ«100» في بطولات التنس العالمي من بوابة بطولة دبي التي تستهل اليوم على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، وتمتد إلى الثاني من مارس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائزها 2.7 مليون دولار.

وقال فيدرر في تصريحات صحافية، إن «تنس دبي هي المكان الأنسب لي لحصد لقبي العالمي الـ100 في مسيرتي الاحترافية منذ حصدي لقبي الأول في عام 2000، خصوصاً أنني أجيد اللعب في هذه البطولة التي سبق لي الفوز بلقبها سبع مرات، فضلاً عن كونها من البطولات المفضلة لدي، وأتطلع بصورة دائمة إلى المشاركة فيها».

موضحاً: «نوعية الأرضية التي تناسب أسلوب لعبي، بجانب المساندة الجماهيرية التي لطالما حظيت بها هنا في دبي، كانتا من أبرز العوامل التي ساعدتني على حصد الرقم القياسي لهذه البطولة، والفوز بسبعة ألقاب، وهو ما أتطلع إليه في نسخة 2019، على الرغم من صعوبة المهمة في ظل وجود محفل قوي من اللاعبين».

وأضاف «إنه لأمر رائع أن ترتبط نجاحاتي باسم دبي التي أحرص دائماً على العودة إليها حتى في إجازتي السنوية، فلقبي العالمي الأول جاء في بطولة إيطاليا عام 2000 حين كانت (سوق دبي الحرة) راعياً لتلك البطولة، وها أنا أعود في 2019 إلى بطولة (سوق دبي الحرة) على أمل دخول نادي الـ100».

وأشار فيدرر إلى التحديات التي تواجهه في البطولة وقال: «علينا أن نكون واقعيين، والسير خطوة بخطوة، وعدم استباق الأحداث، خصوصاً أن مواجهات عديدة وقوية تنتظرني هنا، بداية من مباراتي الافتتاحية أمام الألماني فيليب كولشرايبر، الذي لعبنا معاً قبيل أسابيع، ويعرف كل منا نقاط قوة وضعف الآخر».

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