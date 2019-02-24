العوضي: الفجيرة تنظم 50 فعالية في اليوم الرياضي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الرياضي الوطني في امارة الفجيرة عن بدء التحضيرات لتنظيم مبادرة اليوم الرياضي الوطني التي ستقام في السابع من مارس المقبل تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة يوم رياضي وطني تحت شعار "الإمارات تجمعنا" على مستوى جميع إمارات ومدن الدولة، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة المنظمة بقاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة بالفجيرة.

وفي هذا السياق اثنى رئيس اللجنة المنظمة، شريف حبيب العوضي، على الدعم اللا محدود لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للرياضة والرياضيين وعلى الجهود التي يبذلها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة في متابعة الحركة الرياضية بأنشطتها المختلفة وقال العوضي لـ"الامارات اليوم": تم اعتماد تنظيم 50 فعالية رياضية سيتم تنظيمها في 35 موقع رياضي في امارة الفجيرة منها رياضات ترفيهية واخرى للتحدي ستقام على كورنيش الفجيرة ومتاحة للجميع.

وتابع: سعداء للتعاون الكبير بين جميع الجهات لانجاح هذه المبادرة التي تعكس أهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة ومؤكدا ان تطور البنى التحتية والتشجيع على ممارسة الرياضة عبر مختلف الوسائل جعل الإمارات تستحق عن جدارة أن تكون دولة رياضية متميزة.