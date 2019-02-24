«ستورمز» يتحدّى «كملز» في ذهاب نهائي دوري هوكي الجليد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يخوض فريق «ستورمز أبوظبي» وفريق «مالتي كملز»، اليوم، ذهاب نهائي دوري الإمارات لهوكي الجليد، في صالة تزلج مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بعد تأهل «ستورمز» على حساب فريق «فيبرز دبي»، وتأهل «مالتي كملز» على حساب «ذيبز العين» في مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي الدوري التي أقيمت الأسبوع الماضي في كل من أبوظبي ودبي والعين.

ويلعب الفريقان مباريات الدور النهائي للدوري، بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباراة العودة يوم بعد غدٍ، وفي حالة التعادل في نتيجة المباراتين يعلب الفريقان مبارة فاصلة يوم الأربعاء المقبل، وتقام جميع مباريات نهائي الدوري في صالة تزلج مدينة زايد الرياضة.

ووجه اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية دعوة عامة للجماهير لحضورذهاب وإياب المباراة النهائية لدوري الإمارات لهوكي الجليد، والاستمتاع بقوة المنافسة والتحدي بين الفريقين، خصوصاً ان المباراة تقام في توقيت مناسب، يبدأ فيها الشوط الأول الساعة 8.30 مساءً، وتتكون المبارة من ثلاثة أشواط، مدة كل شوط 20 دقيقة، ويفصل بين كل شوط وآخر 10 دقائق.