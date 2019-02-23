المستثمر الإماراتي سالم الشامسي يشتري نادي بيراميدز المصري

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي بيراميدز المصري عن انتقال ملكيته من رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، حسب ما ذكر النادي، أمس، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضح النادي، في بيان رسمي: «يعلن نادي بيراميدز عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر».

وأضاف: «أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسالم الشامسي، مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم، في المرحلة الماضية، من النادي».

وتوجه رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، بالشكر إلى جميع الشخصيات التي تعامل معها في الوسط الرياضي بمصر، في رسالة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل أن ينشر البيان الرسمي الخاص بانتقال ملكية نادي بيراميدز إلى سالم الشامسي.

وذكر آل الشيخ: «تحية لكل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة..»، موجهاً شكره إلى عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية والفنية.

يأتي انتقال ملكية بيراميدز إلى الشامسي، بعد يوم واحد من منشور نشره تركي آل الشيخ، تعليقاً على الأزمة القائمة بين النادي والأهلي، بشأن مواجهة الفريقين في كأس مصر، التي حددها اتحاد الكرة المصري في 28 الجاري، معلقاً: «لا أتوقع ينسحبون.. إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير»، وذلك بعدما أصدر «الأحمر» بياناً صحافياً، رفض فيه خوض المباراة التي تقام في دور الـ16، مبيناً أنه ملتزم بالجدول السابق الذي أصدره اتحاد الكرة، بأن تقام في الموعد نفسه مباراة الفريقين في الدوري المصري.

يذكر أن نادي بيراميدز كان قد انتقلت ملكيته إلى تركي آل الشيخ في بداية الموسم الماضي، وتم تغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز، إذ أحدث آل الشيخ طفرة كبيرة في النادي المصري، الذي بات منافساً على لقب الدوري المصري، باحتلاله المركز الثاني في لائحة الترتيب، بينما تعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ويضم الفريق ستة لاعبين أجانب، هم: البيروفي الدولي كريستيان بينافينتي، والبوركيني إيريك تراوري، والإكوادوري جون سيفوينتي، والبرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، والسوريان عمرو الميداني وعمر خريبين، إلى جانب عدد كبير من اللاعبين الدوليين في منتخب مصر، أبرزهم لاعب الأهلي السابق، عبدالله السعيد، وحارس مرمى الزمالك السابق، أحمد الشناوي.

ويحتل بيراميدز، وصافة الدوري المصري بـ 45 نقطة من 23 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر، والذي لديه مباراتين مؤجلتين، بينما الأهلي يحتل المرتبة الثالثة بنفس عدد نقاط بيراميدز، لكن الأخير يتفوق عليه في نتيجة المواجهات المباشرة، بينما أيضا لدى الأهلي المصري ثلاث مباريات مؤجلة. ومن أبرز النتائج التي حققها بيراميدز هذا الموسم، فوزه على الأهلي المصري في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

ويتوقع أن يحقق النادي نتائج جيدة هذا الموسم في مصر باعتبار نوعية النجوم الذين يمتلكهم، والذين أسهموا بشكل كبير في تحسن نتائجه، وإدخاله مربع الكبار.

فريق بيراميدز يحتل وصافة الدوري المصري خلف الزمالك.