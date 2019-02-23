انطلاق أولى جولات «دبي جونيور ريغاتا» للشراعية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم الجولة الأولى من منافسات بطولة «دبي جونيور ريغاتا» للقوارب الشراعية الحديثة -صغار وناشئين- وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وكان مقرراً أن تنطلق أولى مراحل البطولة السبت الماضي، إلا أن حالة البحر وسرعة الرياح العالية والمتغيرة لم تسمح بالنزول إلى مياه الخليج العربي، ورأت اللجنة المنظمة بالتالي تأجيل الحدث لسلامة المشاركين.

ويجمع الحدث المواهب الصاعدة في رياضة الشراعية الحديثة ناشئين وناشئات، حيث تقام المنافسات بحلة جديدة بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، وتحت مظلة اتحاد الإمارات للشراعية والتجديف الحديث في شواطئ جميرا بمشاركة واسعة من متسابقي ومنتسبي الأندية البحرية من مختلف إمارات الدولة.

وتشهد الجولة الأولى إقامة المنافسات على فترتين صباحية ومسائية، حيث ينحصر التنافس هذه المرة على أربع فئات (صغار اوبتمست) أشبال تحت 12 سنة، وفتيات تحت 12 سنة و(الناشئين ليزر 4.7) تحت 17 سنة، وناشئات تحت 17 سنة.