تهلك: 5 عوامل تؤهّل «تنس دبي» للتفوق على بطولات كبرى

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة مدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، صلاح تهلك، عن أن مؤهلات وعوامل تجعل من بطولة دبي الدولية للتنس، قادرة على التفوق على بطولات كبرى للكرة الصفراء، بينها بطولات في «الغراند سلام»، مثل «ويمبلدون» و«أستراليا»، خصوصاً من خلال النسخة الحالية، التي تختتم غداً، وتبلغ جوائزها 2.82 مليون دولار.

وحدّد تهلك لـ«الإمارات اليوم» خمسة عوامل قال إنها تضع البطولة في مكانة دولية كبيرة، وقال: «العوامل الخمسة مجتمعة، تضع (تنس دبي)، سواء للسيدات أو الرجال التي تنطلق الأحد المقبل، في مرتبة تفوق تلك التي نشهدها في البطولات الأربع الكبرى، بدايةً من الخدمات اللوجستية والمجانية التي تقدم للاعبات واللاعبين، سواء بالطعام والإقامة المجانيين، ثم تواجد تسعة من المصنفات العشر الأوائل عالمياً في حدث قلّ أن نشهده إلا في (الغراند سلام)، وإنفاق أكثر من 1.8 مليون درهم بهدف تعزيز مفهوم البطولة الصديقة للبيئة، وبنية تحتية عصرية وخدمات لوجستية، منها الفندق القريب من أرض الملعب، وأساطيل سيارات بحجم بورشه وأودي، التي توضع تحت تصرّف اللاعبين، وانتهاءً باعتماد مبدأ المساواة بين السيدات والرجال في الجوائز المالية.

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