نيغريدو «لاعب منحوس» في صفوف النصر

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بات المحترف الإسباني ألفارو نيغريدو اللاعب الأجنبي الأكثر نحساً في فريق النصر، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام باختاكور الأوزبكي، حرم من خلالها العميد من العبور إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وواصلت حالة عدم التوفيق ملاحقتها للمهاجم الدولي السابق لـ«الماتادور» للمباراة الرابعة على التوالي، وتحديداً خلال فبراير الجاري.

ولم يلبث نيغريدو أن يفرح بهدفيه اللذين سجلهما خلال المباراة الافتتاحية للدور الثاني من دوري الخليج العربي في شباك مستضيفه عجمان، حتى ارتكب اللاعب خطأ قاتلاً حينما تسبب في ركلة جزاء على فريقه حينما لمست الكرة يده داخل الصندوق في الدقيقة 94، ليُسجل منها البرتقالي هدف التعادل في وقت قاتل من عمر المباراة ليفقد فريقه نقطتين كانتا في متناول يديه.

ولم يُقدم نيغريدو العرض الذي كان منتظراً منه في مباراة شباب الأهلي في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، ليخرج العميد خالي الوفاض من البطولة.

كما شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة النصر أمام الشارقة في الجولة 15 من الدوري أحداثاً مثيرة كان بطلها نيغريدو، الذي تدخل وهو في وضعية تسلل في الهدف الذي سجله زميله روني فيرنانديز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لكن حكم اللقاء محمد عبدالله حسن ألغى الهدف بعد أن أثبتت تقنية حكم الفيديو المساعد أن اللاعب الإسباني كان في وضعية تسلل حينما سجل زميله في شباك الحارس عادل الحوسني.

وتواصلت حالة النحس الملازمة لنيغريدو أمام باختاكور في المحلق الآسيوي لبلوغ دور المجموعات، إذ أضاع اللاعب ضربة جزاء كانت سبباً مباشراً لخروج فريقه على ملعبه وبين جماهيره، بعد أن خسر بنتيجة 1-2.

وكان نيغريدو القادم للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي من نادي بشكتاش بصفقة مالية قياسية، قد أضاع ضربة جزاء في أول مباراة لعبها بقميص النصر ضد العين، وخسر فريقه بثلاثية نظيفة.

وفسر لاعب النصر السابق والمدرب الحالي محمد القوس الحالة التي ظهر عليها نيغريدو، بأنها سوء حظ للفريق وليس للاعب بمفرده، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ربما يكون اللاعب الإسباني هو من تحمل وزر نتائج العميد في الفترة الأخيرة، لكن الفريق بصفة عامة يُعاني من سوء حظ كان سبباً في خروجه من أكثر من بطولة».

وأضاف: «نيغريدو يحاول أن يصنع الكثير للنصر باعتباره أحد عناصر الخبرة ومن أهم اللاعبين في الدولة، لكن سوء الحظ لازمه كما يُلازم بقية زملائه، وهي حالة دائماً ما تحدث في كرة القدم، وتلازم اللاعبين والفرق في كل دول العالم».

وبدأ نيغريدو (33 عاماً) مشواره مع أكاديمية الناشئين في رايو فايكانو ولعب القليل من المباريات مع الفريق الأول للنادي في الدرجة الثالثة قبل أن يتعاقد معه ريال مدريد في 2005، وخاض نيغريدو تجارب سابقة في أندية إشبيلية وفالنسيا في إسبانيا ومانشستر سيتي وميدلسبره في إنجلترا قبل الانتقال إلى بشكتاش العام الماضي.

33

عاماً بلغها النجم

الإسباني نيغريدو

ولايزال يمضي في

مسيرته الكروية.

الأندية التي لعب لها نيغريدو

رايو فايكانو الإسباني.

ريال مدريد الإسباني.

إشبيلية الإسباني.

فالنسيا الإسباني.

مانشستر سيتي الإنجليزي.

ميدلسبره الإنجليزي.

بشكتاش التركي.

النصر الإماراتي.

محمد القوس:

«نيغريدو يحاول صنع الكثير للنصر لكن سوء الحظ يلازمه».