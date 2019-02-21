«سيتي لكرة القدم» تستحوذ على سيشوان جيونو الصيني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم و«أبتيك» و«تشاينا سبورتس كابيتال» أمس، عن شراء نادي «سيشوان جيونو» لكرة القدم من مدينة تشنغدو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالصين، وذلك في حدث شهد حضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين ومشجعي النادي وكبار التنفيذيين في الشركات المستحوذة، ليصبح النادي السابع في المجموعة.

ويلعب «سيشوان جيونو» مبارياته في ملعب تشنغدو لونغكيانيي لكرة القدم في مقاطعة تشنغدو، وتبلغ طاقته الاستيعابية 27 ألف متفرج، ويستعد حالياً لبدء الموسم الجديد في الشهر المقبل.

وتملك مجموعة سيتي لكرة القدم (CFG) العديد من الشركات الرياضية في مجال كرة القدم على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة من نوادي كرة القدم المحترفة والأكاديميات الرياضية وشركات الدعم الفني والتسويق، ومن أبرز أندية المجموعة نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ونادي نيويورك سيتي الذي يلعب في دوري النخبة الأميركي.

وللمجموعة حضور مهم في الصين من خلال مكاتبها التي تتخذ من شنغهاي وشينزين مقراً لها، إضافة إلى شراكاتها التجارية ومشروعاتها المجتمعية المتعددة وسجلها المميز في مجال تعليم كرة القدم، حيث ينتشر مدرّبو السيتي في العديد من المدارس بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية.

وتأسس صندوق «تشاينا سبورتس كابيتال» في عام 2017 بالشراكة بين «سي إم سي» و«سيكويا تشاينا»، ويركز على الفرص الاستثمارية في قطاعات التسويق والابتكار في عالم الرياضة. يذُكر أن «سي إم سي» قد استحوذت على حصة من أسهم مجموعة سيتي لكرة القدم في ديسمبر 2015، فيما تعتبر «أبتيك» شركة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ويقع مقرها الرئيس في شينزين، وهي شريك تجاري لنادي مانشستر سيتي منذ 2016.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيران سوريانو: «يمثل هذا الإعلان مرحلة مهمة للغاية في مسيرة مجموعة سيتي، خصوصاً أن الصين أصبحت سوقاً مهمة للغاية في عالم كرة القدم. ونرى أن هذه الخطوة تتماشى مع أنشطتنا الموجودة حالياً».

وأضاف في تصريحات صحافية: «متفائلون جداً بمستقبل كرة القدم في الصين، ولهذا نؤكد التزامنا طويل الأجل بتطوير نادي سيشوان جيونو ودعم المواهب الكروية في الصين على حد سواء، وسينصبّ تركيزنا الفوري على تطوير أداء النادي في رياضة كرة القدم وسنوظف كل خبراتنا ومعرفتنا لبناء علاقة قوية مع مشجعي النادي والمساهمة الإيجابية في المجتمع، ونحن متشوقون للغاية للبدء بتحقيق ذلك على الفور».

وأكد كذلك الرئيس التنفيذي لشركة «أبتيك» جيمس تشو: «هذا يوم مهم لكرة القدم في الصين، ولدينا جميعاً حلم واحد لتطوير لعبة كرة القدم، ونادي سيشوان يعكس الولع بهذه اللعبة الشعبية في المنطقة، وانضمام فريق شاب وطموح لأسرة كرة القدم لدينا يُعد أمراً مهماً بالنسبة لنا».

وأردف بالقول: «عملنا من خلال شراكتنا مع مانشستر سيتي، مع 32 مدرسة ابتدائية في مانشستر لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للمساهمة في إعدادهم وتجهيزهم لمواكبة التوجهات القادمة والمستقبلية في العالم الرقمي، وذلك باستخدام روبوتات (أبتيك) لمساعدتهم على التعلم، ونعتقد أن هذا النهج يساعد على تطوير مستقبل التعليم وكرة القدم نحو الأفضل».

واختتم قائلاً: «نأمل أن يصبح سيشوان جيونو لكرة القدم نادياً كبيراً يتمتع بقيم منفتحة وفريدة، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا الذين يحبون رياضة كرة القدم ويدعمون تطويرها في سيشوان والصين على نطاق أوسع».

من أبرز أندية المجموعة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيويورك سيتي الأميركي.