الطيارون يتوافدون إلى دبي للمشاركة في بطولة دبي ماسترز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ الطيارون، التوافد إلى دبي للمشاركة في بطولة «دبي ماسترز» الدولية الأولى للطيران اللاسلكي الحر 2019، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وفتح «سكاي هوب أرسي»، بمنطقة الليسيلي، أبوابه لاستقبال الطيارين، لاستكشاف زوايا الإقلاع والهبوط، واتجاهات الرياح والشمس، وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في أداء الطيارين.

وأكد مدير نادي سكاي هوب آرسي، أحمد بن دميثان القمزي، أن فكرة إقامة النادي بدأت عام 2004، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقد بدأ النادي يتألق في استضافة العديد من الأحداث الرياضية المحلية الخاصة بالطيران.

وقال في تصريحات صحافية: «في عام 2014، بدأنا تنظيم بطولة العالم للرياضات الجوية (الواج)، التي تعد إحدى مسابقاتها بطولة الطيران اللاسلكي الحر (جايرو كبتر وترايك)، ونظمنا بطولة دول مجلس التعاون عام 2016، وشهدت إقبالاً كبيراً، حتى باتت البطولة حدثاً سنوياً، يُشارك فيه معظم الطيارين في دول مجلس التعاون». وأضاف: «يضم النادي أكاديمية (سند)، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون لتعليم الراغبين بمجال الطائرات أربع مراوح، وهي مسجلة بهيئة الطيران المدني، وبها 22 عضواً بينهم مواطنون، إذ يبلغ الاشتراك السنوي في الأكاديمية 1000 درهم فقط، بهدف توسيع قاعدة الممارسين لتلك الرياضة».

وكشف مدير البطولة، طارق السعدي، عن زيادة عدد المشاركين في البطولة، ليرتفع إلى 76 طياراً من 21 دولة، وقال: «البطولة نجحت في استقطاب أكبر عدد من صفوة الطيارين في العالم، وجميعهم على مستوى عالٍ من المهارة والابتكار والتميز، كما أن الموقع اختير بعناية فائقة، إذ يصعب وجوده في أية منطقة بالعالم»، مشيراً إلى أن «هذا الإقبال من المشاركين جاء نظراً للتسهيلات التي وجدها الطيارون من اللجنة المنظمة، لتسهيل مشاركتهم».