سياني: رفضتُ الرحيل عن الجزيرة لأنه وفّر لي كل شيء

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف لاعب الجزيرة، الكاميروني سيباستيان سياني، أنه تلقى عروضاً للرحيل عن «فخر أبوظبي» في الانتقالات الشتوية الماضية، والعودة للعب في الدوري البلجيكي، لافتاً إلى أنه رفض هذه العروض، بسبب حبه للبقاء في الإمارات، ولأن «الجزيرة وفّر لي كل شيء حتى أكون سعيداً هنا».

وقال سياني لصحيفة «فوتبول كرانت» البلجيكية إنه قبل غلق باب «ميركاتو الشتاء»، تلقى عروضاً للعودة إلى بلجيكا، لكنه مرتاح مع الجزيرة ولا يرغب في تغييره، رغم أنه ممتن للدوري البلجيكي الذي لعب فيه لسبعة أندية بلجيكية طوال مسيرته الكروية التي انطلقت في أندرلخت سنة 2006، بعدما قَدِم إليه لاعباً ناشئاً من دوالا الكاميروني.

وأوضح: «عندما قررت الرحيل من بلجيكا في بداية الموسم، كنت أرغب في خوض تجربة جديدة، إلى جانب حبي للعيش في الإمارات، وبالفعل عندما جئت إلى هنا شعرت بالسعادة لاتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً أن الجزيرة قام بتوفير كل شيء لي حتى أصبح سعيداً».

وأضاف: «واجهت بعض الصعوبات في بداية مشواري مع الفريق بسبب اختلاف طبيعة اللعب هنا، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، لكن في الوقت نفسه بدأت التأقلم مع الأجواء مع مرور الوقت، وأصبحت أشعر بتحسن»، بينما قال مازحاً: «قد أكون رفضت العودة إلى بلجيكا في فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الأجواء الرائعة في الإمارات، والدفء والشمس وغياب الأجواء الباردة».

وتحدث اللاعب، الفائز بلقب كأس إفريقيا 2017 مع منتخب الكاميرون، عن تجربته مع الجزيرة، وقال: «الفريق يقدم موسماً جيداً حتى الآن، ونحن نحتل المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري، ورغم ذلك هناك إصرار من اللاعبين على المنافسة على اللقب، خصوصاً أننا لعبنا مباراتين فقط في مرحلة الإياب، كما أننا سنخوض بطولة مهمة أخرى وهي أبطال آسيا».

وأشار إلى أنه لا يعتبر انضمامه إلى الجزيرة بهدف الحصول على المال فقط، وقال: «خوض تجربة جديدة للمرة الأولى بعيداً عن الدوري البلجيكي أمر جيد، وليس الهدف فقط هو الحصول على المال، فبعد أن تلقيت عرض الجزيرة وافقت لرغبتي أيضاً في العيش بهذا البلد الجميل، حيث إنه رغم اختلاف بعض العادات، لكنني تأقلمت سريعاً، إذ إن أبرز ما يتميز هنا وجود ترحيب كبير بالجنسيات المختلفة».

وأكد أنه سيعود إلى بلجيكا مرة أخرى، لكن بعد استكمال عقده مع الجزيرة حتى نهايته، وقال: «بالتأكيد مستقبلي سيكون في بلجيكا مجدداً، وأضع في حساباتي أن ألعب في الدوري البلجيكي مرة أخرى، ولكن عقب نهاية عقدي مع نادي الجزيرة الذي أتمنى أن أترك بصمة جيدة معه، ليتذكرني بها الفريق مستقبلاً».

سياني يؤكد اختياره اللعب في الجزيرة لحبه العيش في الإمارات.